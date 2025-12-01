Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ റണ്ണിൽ ഭാഗമായി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 9:07 AM IST

    ദുബൈ റണ്ണിൽ ഭാഗമായി ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്

    text_fields
    bookmark_border
    ദുബൈ റണ്ണിൽ ഭാഗമായി ജോയ് ആലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ആ​ഗോ​ള ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്. ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ നി​ര​വ​ധി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ടീ​മാ​ണ് ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്.

    ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സോ​ണി​യ ആ​ലു​ക്കാ​സ് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ദു​ബൈ​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പാ​ത​യാ​യ ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് റോ​ഡി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഓ​ട്ട​ക്കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ദു​ബൈ റ​ണ്ണി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന് 12 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 190ല​ധി​കം ഷോ​റൂ​മു​ക​ളു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ 30 ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ലൊ​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന ദു​ബൈ റ​ൺ പോ​ലു​ള്ള യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ന​ന്മ​യും ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്‍റെ കൂ​ടി ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി പി​ന്തു​ട​രാ​ൻ തു​ട​ർ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaidubai rungulfJoyalukkas Group
    News Summary - Joyalukkas Group takes part in Dubai Run
    Similar News
    Next Story
    X