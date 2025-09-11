Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഓഫർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 6:43 AM IST

    അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ജോയ് ആലുക്കാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ് ഓഫർ പ്രഖ്യാപിച്ച്​ ജോയ് ആലുക്കാസ്
    cancel

    ദു​ബൈ: ഈ ​ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണി​ൽ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ സ്വ​ർ​ണ നി​ര​ക്ക് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് 10 ശ​ത​മാ​നം അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് പ്രീ ​ബു​ക്കി​ങ്​ ഓ​ഫ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20വ​രെ സാ​ധു​ത​യു​ള്ള ഓ​ഫ​റു​ന​സ​രി​ച്ച്, 10 ശ​ത​മാ​നം തു​ക മാ​ത്രം മു​ൻ​കൂ​റാ​യി ന​ൽ​കി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ർ​ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ട്ട നേ​ട്ട​മാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. സ്വ​ർ​ണ വി​ല ഉ​യ​രു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ബു​ക്ക് ചെ​യ്ത സ​മ​യ​ത്തു​ള്ള കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ൽ​ത്ത​ന്നെ സ്വ​ർ​ണം ല​ഭ്യ​മാ​കും. വി​ല കു​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    അ​തി​നാ​ൽ​ത്ത​ന്നെ വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ഉ​ത്സ​വ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നോ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​ൻ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ഏ​റെ അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ അ​വ​സ​ര​മാ​യി മാ​റും. ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ മു​ൻ​കൂ​ർ ബു​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 250 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്റെ ഡ​യ​മ​ണ്ട് ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റും ല​ഭി​ക്കും. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ഷോ​പ്പി​ങ് ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നാ​ണ് ബ്രാ​ൻ​ഡ് എ​പ്പോ​ഴും പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലൂ​ക്കാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​മി​ത സ​മ​യ​ത്തെ ഓ​ഫ​ർ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ എ​ല്ലാ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsjoy alukkasOfferAdvance booking
    News Summary - Joy Alukkas announces advance booking offer
    Similar News
    Next Story
    X