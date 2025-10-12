Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    12 Oct 2025 8:42 AM IST
    Updated On
    12 Oct 2025 8:42 AM IST

    ദീ​പാ​വ​ലി ഓ​ഫ​റു​മാ​യി ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്

    ദീ​പാ​വ​ലി ഓ​ഫ​റു​മാ​യി ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദു​ബൈ: ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യു.​എ.​ഇ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് ആ​ഗോ​ള ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 20 വ​രെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് ആ​ഭ​ര​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 24കാ​ര​റ്റ് ഗോ​ള്‍ഡ് ബാ​ര്‍, ല​ക്ഷ്മി ദേ​വി വി​ഗ്ര​ഹം, കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ സ​മ്മാ​നം.

    4500 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന് ഡ​യ​മ​ണ്ട്, പ്ര​ഷ്യ​സ് സ്റ്റോ​ണ്‍ എ​ന്നി​വ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 500 മി​ല്ലി​ഗ്രാ​മി​ന്റെ 24കാ​ര​റ്റ് ഗോ​ള്‍ഡ് ബാ​ര്‍ സ​മ്മാ​നം. 8000 ദി​ര്‍ഹ​ത്തി​ന്റെ ഡ​യ​മ​ണ്ട്, പ്ര​ഷ്യ​സ് സ്റ്റോ​ണ്‍, 30,000 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്റെ സ്വ​ര്‍ണാ​ഭ​ര​ണ വാ​ങ്ങ​ലു​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​രു ഗ്രാ​മി​ന്റെ 24 കാ​ര​റ്റ് ഗോ​ള്‍ഡ് ബാ​ര്‍ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ല​ക്ഷ്മി വി​ഗ്ര​ഹം സ​മ്മാ​നം. 60,000 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്റെ ഡ​യ​മ​ണ്ട്, പ്ര​ഷ്യ​സ് സ്റ്റോ​ണ്‍ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് 10 ഗ്രാ​മി​ന്റെ 24കാ​ര​റ്റ് ഗോ​ള്‍ഡ് ബാ​റും ല​ഭി​ക്കും.

    3000 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്റെ ഡ​യ​മ​ണ്ട്, പ്ര​ഷ്യ​സ് സ്റ്റോ​ണ്‍ പ​ര്‍ച്ചേ​സു​ക​ള്‍ക്ക് 100 ദി​ര്‍ഹം കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​മു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ മ​റ്റ​നേ​കം ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ദീ​പാ​വ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​കും. കൂ​ടാ​തെ, പ​ണി​ക്കൂ​ലി​യി​ല്ലാ​തെ എ​ട്ട് ഗ്രാം ​സ്വ​ര്‍ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ള്‍ വാ​ങ്ങാ​നും മൂ​ല്യ​ത്തി​ല്‍ കു​റ​വി​ല്ലാ​തെ പ​ഴ​യ സ്വ​ര്‍ണം മാ​റ്റി​വാ​ങ്ങാ​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. ഡ​യ​മ​ണ്ട്, ഗോ​ള്‍ഡ് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ജോ​യ്ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    ദൈ​നം​ദി​ന ഉ​പ​യോ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വി​ശേ​ഷാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ വി​വി​ഡ്, സ്പ്രി​ങ്, ബെ​ല്ല ഡ​യ​മ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ​ക്ക് പു​റ​മെ അ​പൂ​ര്‍വ, വേ​ദ, സീ​താ ക​ല്യാ​ണം, കൃ​ഷ്ണ​ലീ​ല തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക ശേ​ഖ​ര​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ദീ​പാ​വ​ലി ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷ​ക ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ല്‍ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ജോ​യ്ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജോ​ണ്‍ പോ​ള്‍ ആ​ലു​ക്കാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    X