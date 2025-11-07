Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 6:35 AM IST

    ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ഷോ​റൂം ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ തു​റ​ന്നു

    ജോ​യ്​ ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ഷോ​റൂം ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ തു​റ​ന്നു
    ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഷോ​റൂം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ഫു​ജൈ​റ ഫ്രീ ​സോ​ൺ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ

    ജ​ന​റ​ൽ ഷ​രീ​ഫ് ഹ​ബീ​ബ് അ​ൽ​വാ​ദി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ആ​ഗോ​ള ജ്വ​ല്ല​റി ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ ആ​ദ്യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു. ഷോ​റൂ​മി​ന്‍റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ഫു​ജൈ​റ ഫ്രീ ​സോ​ൺ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഷ​രീ​ഫ് ഹ​ബീ​ബ് അ​ൽ​വാ​ദി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫു​ജൈ​റ പ്രൈ​വ​റ്റ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​രീ​ഫ്, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ്, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സോ​ണി​യ ആ​ലു​ക്കാ​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ന്‍റ​ണി ജോ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റാ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കാ​നാ​കാ​ത്ത ആ​ഭ​ര​ണ ക​ല​ക്ഷ​നു​ക​ളു​ടെ അ​തു​ല്യ​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​മാ​ണ് ഫു​ജൈ​റ ഷോ​റൂ​മി​ലു​ള്ള​ത്. ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. 3500 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന് ഡ​യ​മ​ണ്ട്, പോ​ൾ​കി, പ്ര​ഷ്യ​സ്, പേ​ൾ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 200 ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. പ​ഴ​യ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൂ​ല്യ​മൊ​ട്ടും കു​റ​യു​ക​യു​മി​ല്ല. ന​വം​ബ​ർ 16 വ​രെ​യാ​ണ് ഓ​ഫ​ർ. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ക​യെ​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഫു​ജൈ​റ ഷോ​റൂം തു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

