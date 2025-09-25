Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 6:53 AM IST

    ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ദ​മ്മാ​മി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    joy alukkas
    cancel
    camera_alt

    ദ​മ്മാം അ​ൽ വ​ഫാ മാ​ളി​ൽ ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി, സൗ​ദി​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​വാ​ൻ, ഇ​റാം ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ്​ ദ​മ്മാ​മി​ൽ പു​തി​യ ഷോ​റൂം തു​റ​ന്നു. അ​ൽ വ​ഫാ മാ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ഷോ​റൂം. ഈ ​മാ​സം 18ന് ​ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ മ​ന്ത്രാ​ല​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഷ​വാ​ൻ, ഇ​റാം ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സി​ദ്ദീ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ജോ​യ് ആ​ലു​ക്കാ​സ് ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജോ​ൺ പോ​ൾ ആ​ലു​ക്കാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യാ​ണ് പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മി​ന്‍റെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന. ക​മ​നീ​യ​മാ​യ ആ​ഭ​ര​ണ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നാ​യാ​സം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ബ്രൈ​ഡ​ൽ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ത്സ​വ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ ട്രെ​ൻ​ഡാ​യ ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഡെ​യ്‌​ലി വെ​യ​ർ എ​ന്നീ ശ്രേ​ണി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ്ര​ത്യേ​ക മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ൾ ഷോ​റൂ​മി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ബൊ​ണാ​ൻ​സ​യും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsJoy Alukasnew showrooms
    News Summary - Joy Alukas opens new showroom in Dammam
    Similar News
    Next Story
    X