Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 6:20 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 6:20 PM IST

    അജ്​മാനിലെ ഹാഷിം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി ഒഴിവ്​

    അജ്​മാനിലെ ഹാഷിം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി ഒഴിവ്​
    അജ്​മാൻ: എമിറേറ്റിലെ ഹാഷിം ഗ്രൂപ്പ്​ ഓഫ്​ കമ്പനീസിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ജോലി ഒഴിവ്​. സെയിൽസ്​മാൻ, എച്ച്​.ആർ അസിസ്റ്റൻറ്​, അക്കൗണ്ടന്‍റ്​, ഐ.ടി സപ്പോർട്ട്​, എഫ്​.എം.സി.ജി സൂപ്പർവൈസർമാർ, ഡിപാർട്​മെന്‍റ്​ ​ഫ്ലോർ ഇൻ ചാർജ്​, മൽസ്യവിൽപനക്കാരൻ, ഡ്രൈവർ-എൽ.എം.വി ആൻഡ്​ ഹെവി, പ്ലംബർ കം ഇലക്​ട്രീഷ്യൻ എന്നീ തസ്തികകളിലാണ്​ നിരവധി ഒഴിവുകളുള്ളത്​. സെപ്​റ്റംബർ 27 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9മുതൽ ഉച്ച 2മണി വരെ അജ്​മാൻ അൽറൗദയിലെ ഹാഷിം ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിയമനത്തിന്​ അഭിമുഖം നടക്കുമെന്ന്​ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.

    TAGS:ajmanUAE NewsGulf Newsjob vacancy
