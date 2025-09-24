Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 24 Sept 2025 6:20 PM IST
Updated Ondate_range 24 Sept 2025 6:20 PM IST
അജ്മാനിലെ ഹാഷിം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോലി ഒഴിവ്text_fields
News Summary - Job vacancy at Hashim Group in Ajman
അജ്മാൻ: എമിറേറ്റിലെ ഹാഷിം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ജോലി ഒഴിവ്. സെയിൽസ്മാൻ, എച്ച്.ആർ അസിസ്റ്റൻറ്, അക്കൗണ്ടന്റ്, ഐ.ടി സപ്പോർട്ട്, എഫ്.എം.സി.ജി സൂപ്പർവൈസർമാർ, ഡിപാർട്മെന്റ് ഫ്ലോർ ഇൻ ചാർജ്, മൽസ്യവിൽപനക്കാരൻ, ഡ്രൈവർ-എൽ.എം.വി ആൻഡ് ഹെവി, പ്ലംബർ കം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്നീ തസ്തികകളിലാണ് നിരവധി ഒഴിവുകളുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 27 ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9മുതൽ ഉച്ച 2മണി വരെ അജ്മാൻ അൽറൗദയിലെ ഹാഷിം ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിയമനത്തിന് അഭിമുഖം നടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു.
