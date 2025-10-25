Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:19 AM IST

    ആ​ഭ​ര​ണ മോ​ഷ​ണം; യു​വ​തി​ക്ക്​ 5,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യു​വ​തിക്ക് ​ആണ് ശി​ക്ഷ
    ആ​ഭ​ര​ണ മോ​ഷ​ണം; യു​വ​തി​ക്ക്​ 5,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്വ​ർ​ണ നെ​ക്ലേ​സ്​ മോ​ഷ്​​ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ യു​വ​തി​ക്ക്​ ദു​ബൈ മി​സ്​​ഡി​മീ​നി​യ​ർ കോ​ട​തി 5,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. ജ്വ​ല്ല​റി​ക്ക്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 10,000 ദി​ർ​ഹം ന​ൽ​കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യു​വ​തി​ക്കാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ലാ​യി​രു​ന്നു കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലെ സെ​യി​ൽ​സ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​യാ​ണ്​ യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യു​വ​തി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ത​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റി​യ ഉ​ട​നെ യു​വ​തി സ്വ​ർ​ണ നെ​ക്ലേ​സു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ്​ പ​രാ​തി. സി.​സി.​ടി.​വി പ​രി​ശോ​ധി​​ച്ച​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ യു​വ​തി ഹാ​ൻ​ഡ്​​ബാ​ഗി​ൽ ആ​ഭ​ര​ണം ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ്യ​ക്ത​മാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ സ്റ്റോ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ൽ​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സു​ര​ക്ഷാ കാ​മ​റ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച പൊ​ലീ​സ്​ പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ൽ യു​വ​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, താ​ൻ മ​ന​പ്പൂ​ർ​വം ചെ​യ്ത​ത​ല്ലെ​ന്നും ഷോ​പ്പി​ങ്ങി​നി​ടെ സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ടെ മ​ര​ണ​വാ​ർ​ത്ത അ​റി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ തി​ര​ക്കി​ട്ട്​ ഷോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ പോ​യ​താ​ണെ​ന്നും മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യം കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. ​പ്ര​തി മ​ന​പ്പൂ​ർ​വം കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ്​ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി ശി​ക്ഷ വി​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:UAE NewsWoman ArrestJewelry theftgulf news malayalam
