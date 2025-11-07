Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Nov 2025 6:52 AM IST
    7 Nov 2025 6:52 AM IST

    ജ​ഴ്​​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ജ​ഴ്​​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    കു​റ്റ്യാ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർണ​മെ​ന്‍റ്​ സീ​സ​ൻ 11ന്‍റെ ജേ​ഴ്‌​സി റ​ഹീം തെ​രു​വ​ത്ത് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്ക് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​​ലെ കു​റ്റ്യാ​ടി കൂ​ട്ടാ​യ്മ ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​ദു​ബൈ സ്റ്റാ​ർ പ്രൈ​വ​റ് സ്കൂ​ൾ അ​ൽ ത​വാ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സീ​സ​ൻ 11ന്‍റെ ജേ​ഴ്‌​സി റ​ഹീം തെ​രു​വ​ത്ത് ഷാ​ഫി പ​റ​മ്പി​ൽ എം.​പി​ക്കു ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ കു​റ്റ്യാ​ടി​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ടീ​മു​ക​ൾ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. കൂ​ട്ടാ​യ്മ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ മൗ​ക്കാ​ത്ത്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജ്മ​ൽ പ​ട്ടാ​ർ​കാ​ണ്ടി, ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മ​തി അം​ഗം കെ.​ഇ. ആ​രി​ഫ്, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ഹൈ​ൽ മൂ​സ, സി.​എ​ച്ച്​ സാ​ജി​ദ്, അ​ൻ​വ​ർ വ​ട​യം, സു​ബീ​ർ, റ​മീ​സ്, വ​സീം നെ​ല്ലി​യോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

