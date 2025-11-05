Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Nov 2025 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 7:42 AM IST

    ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ദു​ബൈ: തൃ​ശൂ​ര്‍ ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ടു​ത​ല, വ​ട്ടം​പാ​ടം, ചെ​റു​വ​ത്താ​ണി, മു​തു​വ​മ്മ​ല്‍ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘സൗ​ഹൃ​ദ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടം’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ഫെ​സ്റ്റ് 2025നോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര ജ​ഴ്​​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ദു​ബൈ വു​ഡ് ലം ​പാ​ര്‍ക്ക് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ള്‍ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​വം​ബ​ര്‍ 30നാ​ണ് പ്ര​വാ​സി ഫെ​സ്റ്റ്. ആ​ഷി​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​റൂ​ക്ക്, ഫ​ക്റു​ദ്ദീ​ന്‍, ഹ​ക്കീം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ ടീം ​റെ​ഡ്, ടീം ​വൈ​റ്റ്, ടീം ​ബ്ലാ​ക്ക്, ടീം ​ബ്ലൂ ജ​ഴ്സി​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടം സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി, കോ​ഓ​ര്‍ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ന​ബീ​ല്‍, ഷാ​ഫി​ര്‍, ഷ​ക്കീ​ര്‍, ടി.​യു. ഫ​ക്റു​ദ്ദീ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

