    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 7:24 AM IST

    ജെ​ക്ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു

    ജെ​ക്ക ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു
    കെ. ​ഹ​ർ​ഷി​ദ്, ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ​നാ​ഥ്, പ്ര​ഫ. അ​പ​ർ​ണ

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ കോ​ള​ജ്‌ അ​ലു​മ്നി(​ജെ​ക്ക)​യു​ടെ 2025-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. കെ. ​ഹ​ർ​ഷി​ദ് (വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഡോ. ​അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്), ഡോ. ​ഗോ​കു​ൽ​നാ​ഥ് (ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), പ്ര​ഫ. അ​പ​ർ​ണ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), കെ.​പി. മു​ന​വ​ർ (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ഷ​ഹ​ന, അ​ബ്ദു​ൽ ഹാ​ബി​ദ്, ആ​ശി​ഷ്, ഹാ​ഫി​സ് എ​ന്നി​വ​രെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യും അ​ൻ​സ​ബ്, ന​മി​ത, ഷ​മീ​ൽ, നി​ഖി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    വ​ർ​ക്കി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കെ. ​ഹ​ർ​ഷി​ദ് നി​ല​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ അ​ലു​മ്നി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​ണ്. ന​വീ​ക​രി​ച്ച അ​ലു​മ്നി ഓ​ഫി​സി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഇ.​എ. ജാ​സ്മി​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ള​ജി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​ൻ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ആ​ശം​സി​ച്ചു. ഇ​ല​ക്ഷ​ൻ നോ​ഡ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​പി. അ​നി​രു​ദ്ധ​ൻ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ത്യ​വാ​ച​കം ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​പി മു​ന​വ്വ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    നി​ര​വ​ധി പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ സി. ​സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്ര​ഫ. ഗോ​കു​ൽ നാ​ഥ് ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

