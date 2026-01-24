Begin typing your search above and press return to search.
    ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് അ​ട​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ; സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് അ​ല്‍ ഗ​സ്ലെ വ​രെ​യെ​ത്താം

    ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ അ​ട​ച്ച​ത്​
    ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് അ​ല്‍ ഗ​സ്ലെ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രി​ൽ ക​ടു​ത്ത നി​രാ​ശ​പ​ട​ർ​ത്തി. ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യ​ത്തെു​ട​ര്‍ന്ന്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ റാ​ക് ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് യാ​ത്ര​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ന​ത്ത കാ​റ്റി​ലും മ​ഴ​യും ജ​ബ​ൽ ജ​യ്​​സി​ലും പ​രി​സ​ര​ത്തും​ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​ൻ നാ​ശം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ഇ​വി​ടേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​നം നി​രോ​ധി​ച്ച​ത്.എ​ന്നാ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഈ ​ശൈ​ത്യ​കാ​​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​തി​രാ​വി​ലെ 5.45 നാ​ണ്​ 0.2 ഡി​ഗ്രി താ​പ​നി​ല ഇ​വി​ടെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ എ​ത്തു​ന്ന ഇ​ട​മാ​ണി​ത്. ടെ​ന്‍റു​ക​ളി​ൽ രാ​ത്രി​യു​റ​ങ്ങു​ന്ന​തും ബാ​ർ​ബി​ക്യൂ ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​​ സ​ന്ദ​ർ​ക​രാ​ണ്​ ജ​ബ​ൽ​ ജെ​യ്​​സ്​ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി പോ​കാ​റ്. അ​തേ​സ​മ​യം, ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് പാ​ത​യി​ല്‍ അ​ഡ്നോ​ക് പ​മ്പ് മു​ത​ല്‍ 14 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ​ളം ദൈ​ര്‍ഘ്യ​ത്തി​ല്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ണ്. ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് പാ​ത​യി​ലെ ആ​ദ്യ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യ അ​ല്‍ ഗ​സ്ലെ വ​രെ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ത​ട​സ​മി​ല്ലാ​തെ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    പാ​ത ന​വീ​ക​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ള്‍ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഇ​ത് പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ജ​ബ​ല്‍ ജെ​യ്സ് സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

