Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    24 Dec 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 9:50 AM IST

    ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ സ്മാ​ര​ക ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ സ​ലീ​ഖ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഓ​ർ​മ​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​റാ​മ​ത് ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ സ്മാ​ര​ക സെ​വ​ൻ​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ഡി​സം​ബ​ർ 21ന് ​ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് ബൈ ​സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പു​രു​ഷ, വ​നി​ത, കു​ട്ടി​ക​ൾ (ബാ​ല​വേ​ദി) വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 25 ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ കാ​യി​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീം ​അം​ഗം ഹ​സ്സ​ൻ അ​ലി ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബ​ലൂ​ഷി, കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ടീ​മം​ഗ​വും യു​ക്രെ​യി​ൻ താ​ര​വു​മാ​യ ഇ​വാ​ൻ ക​ൽ​യൂ​നി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി.

    വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വു​മ​ൺ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് ബ​ർ​ദു​ബൈ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ഖി​സൈ​സ് അ​യ​ൺ ലേ​ഡീ​സ് ആ​ണ്​ ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ-​അ​പ്പ്. പു​രു​ഷ വെ​റ്റ​റ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ബ​ൽ അ​ലി യ​ങ് അ​റ്റ് ഹാ​ർ​ട്ട് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി.

    ദെ​യ്‌​റ റെ​ഡ് ആ​ർ​മി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. കി​ഡ്സ് (ബാ​ല​വേ​ദി) വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ടീം ​ഡി വി​ജ​യി​ച്ചു. ടീം ​സി, ബി ​ടീ​മു​ക​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​വ​ർ ഓ​ഫ് അ​ൽ​ഖൂ​സ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ ദെ​യ്‌​റ റെ​ഡ് ഫൈ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​ർ-​അ​പ്പാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​എ​സ്. സ​ലീ​ഖ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഓ​ർ​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ച സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അം​ബു​ജാ​ക്ഷ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബു​ഹാ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X