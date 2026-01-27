ജലീൽ കാഷ്​ ആൻഡ്​ ക്യാരി പ്രമോഷൻ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 27 Jan 2026 4:33 PM IST
Updated Ondate_range 27 Jan 2026 4:33 PM IST
ജലീൽ കാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി പ്രമോഷൻ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചുtext_fields
News Summary - Jaleel Cash and Carry Promotion Winners Announced
ദുബൈ: മൊത്തവ്യാപാര രംഗത്ത് യു.എ.ഇയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ജലീൽ കാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ പ്രമോഷനായ ‘ഷോപ് ആൻഡ് വിൻ 2026’ സമ്മാന വിജയികളെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ബംബർ സമ്മാനമായ എം.ജി ഇസഡ് എസ് കാർ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് പ്രവാസിയായ മുഹമ്മദ് അഷറുദ്ദീന്.
ദുബൈയിലെ അവീർ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള ജലീൽ കാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ഷോപ്പിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കമ്പനി മാനേജ്മെന്റ് അംഗങ്ങൾ വിജയിക്ക് കാറിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി. കാർ കൂടാതെ ഐഫോൺ 17, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ, ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ, സാംസങ് ടാബുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ആകർഷക സമ്മാനങ്ങളും വിജയികൾക്ക് ലഭിച്ചു.
