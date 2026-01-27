Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 4:33 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 4:33 PM IST

    ജലീൽ കാഷ്​ ആൻഡ്​ ക്യാരി പ്രമോഷൻ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു

    -​ബംബർ സമ്മാനമായ കാർ പ്രവാസിക്ക്​
    ജലീൽ കാഷ്​ ആൻഡ്​ ക്യാരി പ്രമോഷൻ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    ‘ഷോപ് ആൻഡ് വിൻ 2026’ പ്രമോഷനിൽ ബംബർ സമ്മാനം നേടിയ മുഹമ്മദ്​ അഷറുദ്ദീന് എം.ജി ഇസഡ് എസ് കാറിന്‍റെ താക്കോൽ ജലീൽ കാഷ്​ ക്യാരി മാനേജ്​മെന്‍റ്​ അംഗങ്ങൾ കൈമാറുന്നു

    ദുബൈ: മൊത്തവ്യാപാര രംഗത്ത് യു.എ.ഇയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ജലീൽ കാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ പ്രമോഷനായ ‘ഷോപ് ആൻഡ് വിൻ 2026’ സമ്മാന വിജയികളെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ബംബർ സമ്മാനമായ എം.ജി ഇസഡ് എസ് കാർ സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത്​ പ്രവാസിയായ മുഹമ്മദ്​ അഷറുദ്ദീന്​.

    ദുബൈയിലെ അവീർ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റിലുള്ള ജലീൽ കാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ഷോപ്പിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കമ്പനി മാനേജ്മെന്‍റ്​ അംഗങ്ങൾ വിജയിക്ക് കാറിന്‍റെ താക്കോൽ കൈമാറി. കാർ കൂടാതെ ഐഫോൺ 17, സ്വർണ നാണയങ്ങൾ, ഇ-സ്കൂട്ടറുകൾ, സാംസങ് ടാബുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ആകർഷക സമ്മാനങ്ങളും വിജയികൾക്ക്​ ലഭിച്ചു.

    X