ജലീൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് കാരി വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ്: അപേക്ഷ തീയതി നീട്ടിtext_fields
ദുബൈ: മൊത്തവ്യാപാര രംഗത്തു യു.എ.ഇയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ സ്ഥാപനമായ ജലീൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ഉന്നത വിജയം നേടിയ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥികൾക്ക് തുടർ പഠനത്തിനായി പ്രഖ്യാപിച്ച സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ മൂന്നാമത് പതിപ്പിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി ആഗസ്റ്റ് 15 വരെ നീട്ടി.
ഇതോടൊപ്പമുള്ള ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ജലീൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി സ്റ്റോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷകർ യു.എ.ഇയിലെ ഗ്രോസറി, റസ്റ്റാറന്റ്, കഫ്റ്റീരിയ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ മക്കളോ സഹോദരങ്ങളോ ആയിരിക്കണം.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രവാസികളായ ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനായി 2022ൽ ആണ് ജലീൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളിലും 25 വിദ്യാർഥികൾക്ക് വീതം സ്കോളർഷിപ്പ് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന്റെ തുടർച്ചയെന്ന നിലയിലാണ് സ്കോളർപ്പിപ്പ് പദ്ധതി മൂന്നാം വർഷവും തുടരുന്നതെന്ന് ജലീൽ ക്യാഷ് കാരി മാനോജിങ് ഡയറക്ടർ സമീർ കെ. മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ദുബൈയിലെ ജലീൽ ഹോൾഡിങ്സ് കോർപറേറ്റ് ഓഫിസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഹിറ്റ് എഫ്.എം ആ.ജെയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ ഫസലുർഹ്മാൻ മുഖ്യാഥിതിയായിരുന്നു.
