ജഡായുപ്പാറ പദ്ധതി; കോടതിവിധി മാനിക്കാതെ തട്ടിപ്പെന്ന്​ നിക്ഷേപകരുടെ കൂട്ടായ്മ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദുബൈ: കൊല്ലം ചടയമംഗലം ജഡായുപ്പാറ ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ പണം പിരിച്ച്​ പ്രവാസികളടക്കമുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്നത്​ തുടരുന്നതായി ജഡായുപ്പാറ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ. ദുബൈയിൽ വാർത്തസമ്മേളനത്തിലാണ്​ നിക്ഷേപകരുടെ കൂട്ടായ്മ കോടതിവിധി മറികടന്നും തട്ടിപ്പ്​ തുടരുന്നതായി ആരോപിച്ചത്​. പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയ പ്രവാസികളും അല്ലാത്തവരുമായ 150ഓളം നിക്ഷേപകരുടെ കൂട്ടായ്​മയാണ്​ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ. പദ്ധതിയുടെ ശിൽപിയും കരാറുകാരനുമായ രാജീവ്​ അഞ്ചൽ സാമ്പത്തിക തിരിമറി നടത്തിയത്​ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്ന്​ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ, പദ്ധതിവരുമാനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്​ തുടർന്ന്​ അധികാരമില്ലെന്ന വിധി വന്നിട്ടും പ്രവാസികളെ സമീപിച്ച്​ പണപ്പിരിവ്​ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന്​ കൂട്ടായ്മ പറയുന്നു.

തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ പരിശോധനക്ക് കോടതി കമീഷനെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ അഴിമതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. 40 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിയ പദ്ധതിയിൽ 10 കോടി പോലും ചെലവഴിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ വരുമാനം മുഴുവൻ സ്വകാര്യസ്വത്തായി അനുഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്​. കൂടുതൽ അഴിമതി നടത്തുന്നത്​ തടയുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി നാഷനൽ കമ്പനി ലോ ട്രൈബ്യൂണൽ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്​. ഇതും മറികടന്ന്​ സാമ്പത്തിക സുതാര്യതയില്ലാതെ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്​. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാറിന്‍റെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്‍റെയും ഇടപെടലുണ്ടാകണം -നിക്ഷേപകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജഡായുപ്പാറ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങൾ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന്​ രൂപ നിക്ഷേപിച്ചവരെ പദ്ധതിപ്രദേശത്തേക്ക്​ കടക്കാൻപോലും അനുവദിക്കാതെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കുകയാണെന്നും കേരളത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പ്രവാസികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ നിയമപരമായ ഇടപെടൽ തുടരുമെന്നും സർക്കാറിന്‍റെ ഇടപെടൽ പ്രതീക്ഷിച്ച്​ വിവിധ ജനപ്രതിനിധികളെയും മന്ത്രിമാരെയും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. 48 വർഷം പ്രവാസലോകത്ത്​ അധ്വാനിച്ച പണമാണ്​ തട്ടിപ്പിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന്​ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്ത വർക്കല സ്വദേശിയായ അബ്​ദുൽ വാഹിദ്​ അൻസാരി പറഞ്ഞു. വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി വാങ്ങിയ പണത്തിനായി വിളിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോൺപോലും എടുക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും വാർധക്യത്തിൽ തുണയാകുമെന്ന്​ കരുതിയ സമ്പത്താണ്​ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച്​ നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ദീപു ഉണ്ണിത്താൻ, പ്രവിത്ത്, ബാബു വർഗീസ്, രഞ്ജി ചെറിയാൻ, ഷിജി മാത്യൂ എന്നിവരും പ​ങ്കെടുത്തു.

Jadayupara Project; The association of investors said it was a fraud without respecting the court order