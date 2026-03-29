    U.A.E
    date_range 29 March 2026 8:02 AM IST
    date_range 29 March 2026 8:02 AM IST

    അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മഴ ലഭിക്കും

    മാർച്ച് 31 മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന്​ വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ്​ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​
    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും മഴ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ. എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ കാറ്റും മഴയും പോലെ ശക്​തമാകില്ലെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ച് 31 മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന്​ വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണ്​ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പാളി രൂപത്തിലുള്ള മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും മിതമായ മഴ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന്​ വിദഗ്ദർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

    അതേസമയം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയും ലഭിക്കും. അൽഐൻ ഉൾപ്പെടെ തെക്കൻ ഉൾനാടൻ മേഖലകളിലാണ് കൂടുതൽ മഴ സാധ്യതയുള്ളത്​. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന്​ വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് പ്രവചിക്കപ്പെടുന്നത്​. ഇതിൽ ജനങ്ങൾ പ്രത്യേകം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും വസന്തകാലത്തെ സാധാരണ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളുടെ ഭാഗമാണിതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    TAGS: news rain again gulf UAE
    News Summary - It will rain again next week.
    Similar News
    Next Story
