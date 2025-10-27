Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 27 Oct 2025 11:44 AM IST
    date_range 27 Oct 2025 11:44 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ 10 കി.​മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത്​ 13.7 മി​നി​റ്റ്​

    ഗ​താ​ഗ​ത കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ൽ മു​ൻ​നി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ മു​ന്നി​ൽ
    ദു​ബൈ​യി​ലെ റോ​ഡ്

    ദു​ബൈ: ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​നം ദു​ബൈ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ടോം​ടോം ട്രാ​ഫി​ക്​ ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 10 കി.​മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ട​ത്​ 13.7 മി​നി​റ്റാ​ണെ​ന്ന്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. സി​ഡ്​​നി, ബെ​ർ​ലി​ൻ, റോം, ​മി​ല​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ലോ​ക​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ മി​ക​ച്ച സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്​ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ദു​ബൈ കൈ​വ​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ട്രാ​വ​ൽ ടൈം ​ഇ​ൻ​ഡ​ക്സി​ൽ ദു​ബൈ​ക്ക്​ 1.23 പോ​യ​ന്‍റാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ഗോ​ള ശ​രാ​ശ​രി​യാ​യ 1.3 പോ​യ​ന്‍റി​നെ​ക്കാ​ൾ കു​റ​വാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി 20ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട്​ അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കു​റ​ഞ്ഞ​താ​യും ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ്മാ​ർ​ട്ട്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പം, പാ​ല​ങ്ങ​ൾ, റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റോ​ഡ്​ സു​ര​ക്ഷ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. ഒ​രു ല​ക്ഷം​പേ​രി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 2006ലെ ​ശ​രാ​ശ​രി​യാ​യ 21.9ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 1.8 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ലോ​ക​ത്തു​ത​ന്നെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ കു​റ​വാ​ണ്​ ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​തം, ന​ട​ത്തം, സൈ​ക്ലി​ങ്​ എ​ന്നി​വ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തും പ്ര​കൃ​തി​ക്ക്​ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ കാ​ർ​ബ​ൺ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ൽ കു​റ​ക്കു​ന്ന​തും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ശ​രാ​ശ​രി ആ​യു​ർ​ദൈ​ർ​ഘ്യ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2007നും 2024​നും ഇ​ട​യി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് ഏ​ക​ദേ​ശം 97 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും പ​ഠ​നം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ മ​ര​ണ​നി​ര​ക്ക് മി​ലാ​ൻ, മി​യാ​മി, മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ, ടൊ​റ​ന്റോ, ബെ​ർ​ലി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് കു​റ​വാ​യി​രു​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​റ​ഞ്ഞ യാ​ത്രാ​സ​മ​യ​വും സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത പ്ര​വാ​ഹ​വും ദൈ​നം​ദി​ന സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    ഗ​താ​ഗ​ത​രം​ഗ​ത്തെ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ചു​വെ​ന്ന് പു​രോ​ഗ​തി അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​ർ.​ടി.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​രോ മി​നി​റ്റും ലാ​ഭി​ക്കാ​നും ഓ​രോ അ​പ​ക​ട​വും ത​ട​യാ​നും ട​ൺ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കാ​നും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും ആ​ർ.​ടി.​എ​ക്ക്​ സാ​ധി​ച്ച​താ​യും ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ഖ​ക​ര​വും ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തു​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി ദു​ബൈ മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:Dubaidubai roadsgulfnewsUAE
    News Summary - It takes 13.7 minutes to travel 10 km in Dubai
