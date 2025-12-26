Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസിനിമയുടെ ലാഭനഷ്ട...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 26 Dec 2025 7:12 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Dec 2025 7:12 PM IST

    സിനിമയുടെ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നത്​ ശരിയല്ല -നിവിൻ പോളി

    text_fields
    bookmark_border
    സിനിമയുടെ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നത്​ ശരിയല്ല -നിവിൻ പോളി
    cancel
    camera_alt

    സർവ്വംമായ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത സമ്മേളനത്തിൽ നടൻ നിവിൻ പോളി സംസാരിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ദുബൈ: സിനിമയുടെ ലാഭനഷ്ട കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്ന രീതിയോട്​ യോജിപ്പില്ലെന്ന്​ നടൻ നിവിൻ പോളി. പുതിയ ചിത്രമായ സർവ്വംമായയുടെ റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച്​ ദുബൈയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാ മേഖലകളിലും ലാഭവും നഷ്ടവുമുണ്ടാകും. അതൊന്നും പരസ്യമായി പുറത്തുവിട്ട്​ കാണാറില്ല. പക്ഷെ, മലയാള സിനിമ വ്യവസായ മേഖലയിൽ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നത്​ എന്തിനാണെന്ന്​ മനസിലായില്ല. അത്​ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ്​ വ്യക്​തിപരമായ അഭിപ്രായം. ഒരുമിച്ച്​ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ മുന്നോട്ട്​ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം രീതികൾ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നത്​ തടയും. എല്ലാവരും ചേർന്ന്​ നല്ല സിനിമകൾ നിർമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാകും നല്ലതെന്നും നിവിൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    കുടുംബത്തോടൊപ്പം ​ഇരുന്ന്​ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫീൽഗുഡ്​ സിനിമക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. സർവ്വം മായ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിച്ചതിൽ സന്തോഷം. എല്ലാ അഭിനേതാക്കളുടെയും കരിയറിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകളുണ്ടാകും. തന്നെ സംബന്ധിച്ച്​ കരിയറിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ നല്ല വിജയങ്ങളുണ്ടായി. പിന്നീട്​ പരാജയങ്ങളും. വിമർശനങ്ങളെ മുഖവിലക്കെടുക്കും. ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിന്‍റെ രണ്ടാം ഭാഗം ആലോചനയിലാണ്​. ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നീങ്ങിയാൽ അത്​ യാഥാർഥ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്ടനസ്​ എന്നത്​ നല്ലകാര്യമാണെന്ന്​ സംവിധായകൻ അഖിൽ സത്യൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ, അത്​ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ച്​ ചട്ടക്കൂടാണ്​. കഥാപാത്രങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക്​ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്​ അത്​ മാറും. അത്​ സിനിമയെ ബാധിക്കുമെന്ന്​ അഖിൽ പറഞ്ഞു. നടൻ റിയ ഷിബു, നിർമാതാക്കളിൽ ഒരാളായ രാജീവ്​, കണ്ണൻ രവി എന്നിവരും വാർത്ത സമ്മേളത്തിൽ പ​ങ്കെടുത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiNivin Paulyfilmgulfnews
    News Summary - It is not right to release the profit and loss figures of the film - Nivin Pauly
    Similar News
    Next Story
    X