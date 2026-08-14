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    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 9:25 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 9:25 AM IST

    ഗോ​​​ലാ​​​ൻ കു​​​ന്നു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ൽ പ​​​ര​​​മാ​​​ധി​​​കാ​​​രം; കൊ​​​ളം​​​ബി​​​യ​​​യു​​​ടെ നീ​​​ക്ക​​​ത്തി​​​ൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഖ​​​ത്ത​​​ർ

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    ഗോ​​​ലാ​​​ൻ കു​​​ന്നു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ൽ പ​​​ര​​​മാ​​​ധി​​​കാ​​​രം; കൊ​​​ളം​​​ബി​​​യ​​​യു​​​ടെ നീ​​​ക്ക​​​ത്തി​​​ൽ പ്രതിഷേധവുമായി ഖ​​​ത്ത​​​ർ
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    ദോ​​​ഹ: സി​​​റി​​​യ​​​ൻ പ്ര​​​ദേ​​​ശ​​​മാ​​​യ ഗോ​​​ലാ​​​ൻ കു​​​ന്നു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ലി​​​ന്റെ പ​​​ര​​​മാ​​​ധി​​​കാ​​​രം അം​​​ഗീ​​​ക​​​രി​​​ക്കാ​​​നു​​​ള്ള കൊ​​​ളം​​​ബി​​​യ​​​ൻ സ​​​ർ​​​ക്കാ​​​റി​​​ന്റെ തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​ത്തി​​​നെ​​​തി​​​രെ ശ​​​ക്ത​​​മാ​​​യ പ്ര​​​തി​​​ഷേ​​​ധ​​​വു​​​മാ​​​യി ഖ​​​ത്ത​​​ർ. കൊ​​​ളം​​​ബി​​​യ​​​യു​​​ടെ ഏ​​​ക​​​പ​​​ക്ഷീ​​​യ​​​മാ​​​യ ന​​​ട​​​പ​​​ടി അ​​​ന്താ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര നി​​​യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ​​​യും ഐ​​​ക്യ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര​​​സ​​​ഭാ പ്ര​​​മേ​​​യ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ​​​യും ലം​​​ഘ​​​ന​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന് ഖ​​​ത്ത​​​ർ വി​​​ദേ​​​ശ​​​കാ​​​ര്യ മ​​​ന്ത്രാ​​​ല​​​യം പ്ര​​​സ്താ​​​വ​​​ന​​​യി​​​ലൂ​​​ടെ വ്യ​​​ക്ത​​​മാ​​​ക്കി. ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ലി​​​ന്റെ അ​​​വ​​​കാ​​​ശ​​​വാ​​​ദ​​​ങ്ങ​​​ളെ പി​​​ന്തു​​​ണ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് വ​​​ഴി, ആ ​​​ഭൂ​​​പ്ര​​​ദേ​​​ശ​​​ത്തി​​​ന്മേ​​​ലു​​​ള്ള നി​​​യ​​​മ​​​വി​​​രു​​​ദ്ധമായ അ​​​ധി​​​നി​​​വേ​​​ശ​​​ത്തെ സാ​​​ധൂ​​​ക​​​രി​​​ക്കാ​​​ൻ ക​​​ഴി​​​യി​​​ല്ലെ​​​ന്ന് ഖ​​​ത്ത​​​ർ ഓ​​​ർ​​​മി​​​പ്പി​​​ച്ചു.

    1981ൽ ​​​പാ​​​സാ​​​ക്കി​​​യ ഐ​​​ക്യ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര​​​സ​​​ഭാ ര​​​ക്ഷാ​​​സ​​​മി​​​തി​​​യു​​​ടെ 497-ാം ന​​​മ്പ​​​ർ പ്ര​​​മേ​​​യം ഉ​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടെ നി​​​ർ​​​ണാ​​​യ​​​ക ക​​​രാ​​​റു​​​ക​​​ളെ ത​​​ള്ളി​​​ക്ക​​​ള​​​യാ​​​ൻ ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ലി​​​നെ സ​​​ഹാ​​​യി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് വ​​​ഴി ഗോ​​​ലാ​​​ൻ കു​​​ന്നു​​​ക​​​ൾ ശ അ​​​റ​​​ബ് പ്ര​​​ദേ​​​ശ​​​മാ​​​ണെ​​​ന്ന ച​​​രി​​​ത്ര യാ​​​ഥാ​​​ർ​​​ത്ഥ്യ​​​ത്തെ മാ​​​റ്റി​​​യെ​​​ഴു​​​താ​​​നാ​​​കി​​​ല്ലെ​​​ന്നും വി​​​ദേ​​​ശ​​​കാ​​​ര്യ മ​​​ന്ത്രാ​​​ല​​​യം ചൂ​​​ണ്ടി​​​ക്കാ​​​ട്ടി. ഗോ​​​ലാ​​​ൻ കു​​​ന്നു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ൽ നി​​​യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ളും ഭ​​​ര​​​ണ​​​സം​​​വി​​​ധാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളും അ​​​ടി​​​ച്ചേ​​​ൽ​​​പ്പി​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് നി​​​യ​​​മ​​​വി​​​രു​​​ദ്ധ​​​മാ​​​ണ്. മേ​​​ഖ​​​ല​​​യി​​​ൽ ശാ​​​ശ്വ​​​ത​​​മാ​​​യ സ​​​മാ​​​ധാ​​​നം കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​രാ​​​നു​​​ള്ള അ​​​ന്താ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര ശ്ര​​​മ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് ഇ​​​ത്ത​​​രം ഏ​​​ക​​​പ​​​ക്ഷീ​​​യ​​​മാ​​​യ തീ​​​രു​​​മാ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ വ​​​ലി​​​യ ത​​​ട​​​സ്സ​​​മാ​​​കു​​​മെ​​​ന്നും ഖ​​​ത്ത​​​ർ മു​​​ന്ന​​​റി​​​യി​​​പ്പ് ന​​​ൽ​​​കി.

    ഇ​​​സ്രാ​​​യേ​​​ൽ അ​​​ന്താ​​​രാ​​​ഷ്ട്ര നി​​​യ​​​മ​​​ങ്ങ​​​ൾ പൂ​​​ർ​​​ണ്ണ​​​മാ​​​യും പാ​​​ലി​​​ക്ക​​​ണ​​​മെ​​​ന്നും ഗോ​​​ലാ​​​ൻ കു​​​ന്നു​​​ക​​​ൾ ഉ​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടെ​​​യു​​​ള്ള എ​​​ല്ലാ അ​​​ധി​​​നി​​​വി​​​ഷ്ട അ​​​റ​​​ബ് ഭൂ​​​പ്ര​​​ദേ​​​ശ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ നി​​​ന്ന് പി​​​ന്മാ​​​റ​​​ണ​​​മെ​​​ന്നും ഖ​​​ത്ത​​​ർ ആ​​​വ​​​ർ​​​ത്തി​​​ച്ചു.

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    TAGS:IsraelColombiaGolan Heightsqatar​
    News Summary - Israel has sovereignty over the Golan Heights
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