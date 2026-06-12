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    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 7:50 AM IST

    ഇസ്‌ലാമിക് പുതുവർഷം: അജ്മാനിൽ 15ന്​ പൊതുഅവധി

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    ഇസ്‌ലാമിക് പുതുവർഷം: അജ്മാനിൽ 15ന്​ പൊതുഅവധി
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    അജ്​മാൻ: ഇസ്‌ലാമിക് പുതുവത്സരത്തോടനുബന്ധിച്ച് (ഹിജ്‌റ 1448) ജൂൺ 15 തിങ്കളാഴ്ച അജ്മാനിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടെയുള്ള അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അജ്മാൻ ഗവൺമെന്‍റ്​ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സ് ഡിപാർട്ട്‌മെന്‍റ്​ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച്, എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളും വകുപ്പുകളും അന്ന് അവധിയായിരിക്കും. ജൂൺ 16 ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ഔദ്യോഗിക പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കും. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ വാരാന്ത്യ അവധി ലഭിക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക്, തിങ്കളാഴ്ചത്തെ അവധി കൂടി ചേരുന്നതോടെ തുടർച്ചയായി മൂന്ന് ദിവസത്തെ വിശ്രമം ലഭിക്കും.

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    TAGS:ajman#gulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Islamic New Year: Public holiday on the 15th in Ajman
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