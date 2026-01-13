Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    13 Jan 2026 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 8:49 AM IST

    ഇസ്‌ലാഹി സെന്‍റര്‍ ഖുര്‍ആന്‍ സമ്മേളനം

    ഇസ്‌ലാഹി സെന്‍റര്‍ ഖുര്‍ആന്‍ സമ്മേളനം
    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ സ​മ്മേ​ള​ന സ​ദ​സ്സ്

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി ഒ​ഴു​കി​യെ​ത്തി​യ ഖു​ര്‍ആ​ന്‍ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ദു​ബൈ​യി​ല്‍ പ്രൗ​ഢ​മാ​യ പ​രി​സ​മാ​പ്തി. അ​ല്‍ഖൂ​സി​ലെ അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ന്‍റെ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​ദ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ജൗ​ഹ​ര്‍ അ​യ​നി​ക്കോ​ട്, മൗ​ല​വി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മോ​ങ്ങം, മ​ന്‍സൂ​ര്‍ മ​ദീ​നി എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ ഹു​സൈ​ന്‍ ഫു​ജൈ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വി.​കെ സ​ക​രി​യ്യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍, വി​ഷ​യാ​സ്പ​ദ​മാ​യ കോ​ണ്‍ക്ലേ​വ്, പ​ഠ​നാ​ര്‍ഹ​മാ​യ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ന്താ​ക്ഷ​രി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍, ഖി​സൈ​സി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഫാ​ത്തി​മ ഷ​ഫീ​ഖ് ആ​ൻ​ഡ്​ എ​സ്സ അ​ന്‍വ​ര്‍ ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹാ​ദി നാ​സ​ര്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ബ്ദു​ല്‍ ഹാ​ദി അ​ന്‍വ​ര്‍ ടീം (​ഖി​സൈ​സ്) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഹ​വ്വ ആ​ൻ​ഡ്​ ന​ബ(​ദേ​ര) ടീം ​മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഖു​ർ​ആ​ൻ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഖി​സൈ​സ് ശാ​ഖ​യി​ലെ സം​ഷി​ദ ബി​ന്‍ത് അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ്‌ ആ​ൻ​ഡ്​ ഹി​ബ ശി​ഹാ​ബ് ടീം ​ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും അ​ഷ ഷ​ഫീ​ന ആ​ൻ​ഡ്​ ദി​ല്‍ഫ ഫി​റോ​സ്‌ ടീം (​ഷാ​ര്‍ജ) ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും റ​ഈ​സ് മൊ​യ്തീ​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ബ​ശീ​ര്‍ (മു​സ​ഫ്ഫ, അ​ബൂ​ദ​ബി) മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ല്‍ ഹ​ഫ്സ അ​ക്ബ​ര്‍ അ​ലി ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​സ്റാ ഐ​ശ ടീ​മി​ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ഖു​ല ബി​ന്‍ത് ശ​ഹീ​ല്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ സാ​റ നൗ​ഷാ​ദ് ടീ​മി​ന് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ക്കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ബ്‌​ദു​ല്ല തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, അ​ബ്ദു​ൽ വാ​രി​സ്, അ​ലി അ​ക്ബ​ർ ഫാ​റൂ​ഖി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    News Summary - Islamic Center Quran Conference
