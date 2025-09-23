Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Sept 2025 8:17 AM IST
    23 Sept 2025 8:17 AM IST

    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ര്‍ ‘മ​വ​ദ്ദ’ ഫാ​മി​ലി കോ​ണ്‍ക്ലേ​വ്

    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ര്‍ ‘മ​വ​ദ്ദ’ ഫാ​മി​ലി കോ​ണ്‍ക്ലേ​വ്
    ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മ​വ​ദ്ദ’ ഫാ​മി​ലി കോ​ണ്‍ക്ലേ​വ് ച​ട​ങ്ങ്

    ദു​ബൈ: സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ര​മ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് ഭ​ദ്ര​ത​യും കെ​ട്ടു​റ​പ്പു​മു​ള്ള കു​ടും​ബ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ന്‍ എം.​പി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ര്‍ അ​ല്‍ഖൂ​സ് അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ സെ​ന്‍റ​റി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മ​വ​ദ്ദ’ ഫാ​മി​ലി കോ​ണ്‍ക്ലേ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ബാ​ലി​ശ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ല്‍പോ​ലും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ ശി​ഥി​ല​മാ​വു​ക​യും വി​വാ​ഹ​മോ​ച​ന​ങ്ങ​ള്‍ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് സ​മ​ന്വ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വും സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ കു​ടും​ബ വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​റി​വും പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ. ഹു​സൈ​ന്‍ ഫു​ജൈ​റ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വി.​കെ. സ​ക​രി​യ്യ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.ട്രെ​യി​ന​റും മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​റു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​മീ​ര്‍ പ്ര​മേ​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ‘റ​ഹ്മ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ മ​മ്മൂ​ട്ടി മൗ​ല​വി വ​യ​നാ​ട്, ‘സ​കീ​ന’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മൗ​ല​വി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മോ​ങ്ങം എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    മോ​ഡ​റേ​റ്റ​ര്‍ അ​ഷ്ക​ര്‍ നി​ല​മ്പൂ​ര്‍ പാ​ന​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. അ​ൽ​മ​നാ​ർ യൂ​ത്ത് വി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ഇ​ൽ​മ് ക്ലാ​സി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ​യും ഖു​ർ​ആ​ൻ വി​ജ്ഞാ​ന പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​റും ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.ഡെ​ന്‍മാ​ര്‍ക്കി​ല്‍വെ​ച്ചു ന​ട​ന്ന ലോ​ക അ​യേ​ണ്‍മാ​ന്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ മെ​ഡ​ല്‍ നേ​ടി​യ അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ സ്കൂ​ള്‍ പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ അ​ബ്ദു​സ്സ​മീ​ഹ് ആ​ലു​വ​യെ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.

    ഒ​രു വ​ര്‍ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ഫാ​മി​ലി കാ​മ്പ​യി​ന്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ടീ​ന്‍സ് മീ​റ്റു​ക​ള്‍, പ്രീ-​മാ​രി​റ്റ​ല്‍ ക്ലാ​സു​ക​ള്‍, ക​പ്പ്ള്‍സ് മീ​റ്റു​ക​ള്‍, ഷി ​സ​മ്മി​റ്റ്, പാ​ര​ന്റി​ങ് വ​ര്‍ക്ക്ഷോ​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹു​സൈ​ന്‍ ക​ക്കാ​ട്, മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, അ​ബ്ദു​ല്‍ വാ​ഹി​ദ് മ​യ്യേ​രി, മു​ജീ​ബ് എ​ക്സെ​ല്‍, ഫി​റോ​സ്‌ എ​ള​യേ​ട​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

