Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:44 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:44 AM IST

    ‘ഇഷ്ഖേ ഹബീബ്’ മീലാദ് സംഗമം

    ‘ഇഷ്ഖേ ഹബീബ്’ മീലാദ് സംഗമം
    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ പാ​ട​ല​ടു​ക്ക ഖി​സ​ർ ജ​മാ​അ​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ മീ​ലാ​ദ് സം​ഗ​മ​വും ‘ഇ​ഷ്ഖേ ഹ​ബീ​ബ്’ മ​ദ്ഹ് മ​ജ്‌​ലി​സും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ റ​ഈ​സി നെ​ല്ലി​ക്ക​ട്ട ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.പ്ര​വാ​ച​ക സ്നേ​ഹ​മാ​ണ് ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ജീ​വി​ത വ​ഴി​യി​ൽ വി​ള​ക്കാ​യി മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. സ​ലാം ക​ന്യ​പ്പാ​ടി, സ​ലാം പാ​ട​ല​ടു​ക്ക എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു.

    ആ​ദി​ൽ ഷേ​ഖ് ഉ​പ്പ​ള, നു​മാ​ൻ റ​ഈ​സി നീ​ർ​ച്ചാ​ൽ, ഷാ​ഫി അ​ട്ട​ഗോ​ളി, ബാ​ത്തി​ഷ ക​ള​നാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ‘ഇ​ശ്‌​ഖേ ഹ​ബീ​ബ്’ പ്ര​കീ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ മൊ​ഗ്രാ​ൽ, റാ​സി ബെ​ള്ളി​ക്കോ​ത്ത്, ജാ​ബി​ദ് അ​ടു​ക്ക​ത്ത്ബ​യ​ൽ, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ പൊ​വ്വ​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തെ​ക്കി​ൽ, ഹാ​രി​സ് മു​ട്ടം, ഇ​സ്ഹാ​ഖ്‌ മം​ഗ​ളൂ​ർ, സാ​ദി​ഖ് മു​ഗു, കാ​ദ​ർ മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, കാ​ദ​ർ മൊ​ഗ്രാ​ൽ, സ​കീ​ർ മ​ല​പ്പു​റം, സി​ദ്ദീ​ഖ് മു​ണ്ടി​ത്ത​ടു​ക്ക, ഉ​ബൈ​ദ് അ​റ​ന്തോ​ട്, അ​റ​ഫാ​ത് മു​ട്ടം, ഷാ​ഫി കെ ​ഡൈ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് മ​മ്മ്ണി, സു​ലൈ​മാ​ൻ, സ​ലാം ബാ​പ്പാ​ലി​പ്പൊ​നം, റ​സാ​ഖ്, താ​ജു, ഉ​നൈ​സ്, സ​ഹീ​ർ മൊ​ഗ്രാ​ൽ, അ​ഫ്സ​ൽ എം.​എ​സ്.​ടി, രി​ഫാ​ഈ പി.​കെ.​എം, സി​നാ​ൻ, സു​ഫൈ​ദ്, ഇ​ർ​ഫാ​ൻ, മു​സ്ത​ഫ, ജു​നൈ​ദ്, റാ​ഷി, സ​ലാ​ഹു, നൗ​ഷ​ൽ, ഹ​മാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ശി​ഹാ​ബ് ബി.​കെ സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ബി​ത്ത് പാ​ട​ല​ടു​ക്ക ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsmilad celebrationmilad day
    X