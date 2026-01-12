Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.​എ​സ്.​സി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ 30 മു​ത​ല്‍

    ഐ.​എ​സ്.​സി യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ 30 മു​ത​ല്‍
    ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് ക​ള്‍ച്ച​റ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ (ഐ.​എ​സ്.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് ക​ള്‍ച​റ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍(​ഐ.​എ​സ്.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന് ജ​നു​വ​രി 30ന്​ ​തു​ട​ക്ക​മാ​കും. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​മേ​ള സെ​ന്റ​റി​ലെ അ​ഞ്ച് വ്യ​ത്യ​സ്ത വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. മൂ​ന്നു മു​ത​ല്‍ 18 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, കു​ച്ചു​പ്പു​ടി, ക​ഥ​ക് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ നൃ​ത്ത​രൂ​പ​ങ്ങ​ള്‍, കൂ​ടാ​തെ ക​ര്‍ണാ​ട്ടി​ക്, ഹി​ന്ദു​സ്ഥാ​നി സം​ഗീ​തം, ല​ളി​ത​ഗാ​നം, ഫി​ലിം സോ​ങ് തു​ട​ങ്ങി 21 ഓ​ളം ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ന​ട​ക്കും. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​മാ​യി അ​റു​നൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ‘ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​തി​ഭ 2025’, ‘ഐ.​എ​സ്.​സി തി​ല​ക് 2025’ എ​ന്നീ പ​ട്ട​ങ്ങ​ള്‍ ന​ല്‍കി ആ​ദ​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ല്‍ പോ​യി​ന്റു​ക​ള്‍ നേ​ടു​ന്ന സ്‌​കൂ​ളി​ന് ‘മി​ക​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക​ല-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ്‌​കൂ​ള്‍’ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​വും ന​ല്‍കും. പ്രൈ​വ​റ്റ് ഇ​ന്റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ള്‍ ഭ​വ​ന്‍സ്, അ​ല്‍ ബ​സ്മ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ള്‍, പ്രി​ന്റ് വെ​ല്‍ ഗ്രാ​ഫി​ക്‌​സ്, ഉ​റു​ഗ്വേ, ആ​ഡ്പ്ലാ​ന്റ്‌​സ്, ഡെ​സേ​ര്‍ട്ട് റോ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് മേ​ള സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​സ​ത്യ​ബാ​ബു, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ടി.​എ​ന്‍. കൃ​ഷ്ണ​ന്‍, ലി​റ്റ​റ​റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ഹു​ല്‍ രാ​ജ​ന്‍, ഭ​വ​ന്‍സ് അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ഡ്മി​ന്‍ മാ​നേ​ജ​ര്‍ പ്ര​ശാ​ന്ത് ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​ന്‍, വൈ​സ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ല്‍ ദി​നേ​ശ് ത​യ്യി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    News Summary - ISC Youth Festival from 30th
