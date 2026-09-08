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    ഐ.എസ്.സി ഓണോത്സവം ലോഗോ പ്രകാശനം

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    ഐ.എസ്.സി ഓണോത്സവം ലോഗോ പ്രകാശനം
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    ഐ.എസ്.സി ‘ഓണോത്സവം 2026’ ലോഗോ പ്രകാശനം

    അജ്​മാൻ: ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ സെൻറർ (ഐ.എസ്.സി) ‘ഓണോത്സവം 2026’ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഐ.എസ്.സി കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ പ്രസിഡന്‍റ്​ ഗിരീശൻ കട്ടാമ്പലിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആർട്സ് കൺവീനർ കെ.വി. ഷാജി ഐ.എസ്.സി മുൻ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗവും മലയാളം മിഷൻ മുൻ പ്രസിഡന്‍റുമായിരുന്ന ഫാമി ഷംസുദ്ദീന് നൽകിയാണ്​ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത്​.

    2026 ഒക്ടോബർ 25 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ അജ്മാനിലെ ഉമ്മുൽ മുഅ്​മിനീൻ വുമൺസ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നടത്തുന്ന ഓണോത്സവത്തിൽ പൂക്കളം, പായസമത്സരം, ചെണ്ടമേളം, വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, സംഗീത വിരുന്ന് എന്നിവ ഉണ്ടാകും.സംഘാടന സമിതി രൂപീകരണത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഷീർ കാലടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ജോയന്‍റ്​ സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്രൻ പുന്നപ്പുള്ളി അനുശോചനപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു.

    വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്​ പ്രേംകുമാർ, മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സാഹിത്യവിഭാഗം കൺവീനർ സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ആർട്സ് കൺവീനർ കെ.വി. ഷാജി, വിപിനേന്ദ്രകുമാർ, ശശിധരൻ സി. മടിക്കൈ, മുൻ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റി അംഗം ഫൈഹ ബഷീർ, ഫാമി ഷംസുദ്ദീൻ, അംഗങ്ങളായ ഷൈജു, ശ്രീകാന്ത് അബൂബക്കർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജോയന്‍റ്​ ട്രഷറർ അസീസ് നന്ദി പറഞ്ഞു.

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    News Summary - ISC Onam Festival logo launch
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