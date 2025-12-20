Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഐ.​എ​സ്.​സി ഇ​ന്ത്യാ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 7:05 AM IST

    ഐ.​എ​സ്.​സി ഇ​ന്ത്യാ ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​എ​സ്.​സി ഇ​ന്ത്യാ ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    ഇ​ന്ത്യാ ഫെ​സ്റ്റി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്തം

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ (ഐ.​എ​സ്.​സി) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ന്ത്യാ ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സം നീ​ണ്ട ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് 25,000ത്തി​ലേ​റെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ്​ എ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​ൻ​ഡോ-​അ​റ​ബ് ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഫെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി. ഗാ​യ​ക​ൻ സ​ത്യ​ൻ മ​ഹാ​ലിം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഗാ​ന​മേ​ള​യും നടന്നു. പ്ര​വേ​ശ​ന കൂ​പ്പ​ൺ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ൽ മെ​ഗാ സ​മ്മാ​ന​മാ​യ കാ​ർ ല​ഭി​ച്ച​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് രാ​മ​നാ​ട്ടു​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി ഷ​മീ​റി​നാ​ണ്. രു​ദ്ര​ൻ ജോ​ഷി (10 ഗ്രാം), ​റ​ജി​ൻ ഡി. ​പ്ര​സാ​ദ് (8 ഗ്രാം), ​ഒ​ലി​നേ​ഷ് (6 ഗ്രാം), ​വൈ​ഷ്ണ​വി (4 ഗ്രാം) ​എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യ ജേ​താ​ക്ക​ൾ. കൂ​ടാ​തെ 20 പേ​ർ​ക്ക് 1500 മു​ത​ൽ 300 ദി​ർ​ഹം വ​രെ ഗി​ഫ്റ്റ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    സ​മാ​പ​ന ദി​ന​ത്തി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യി കെ.​പി. ഗ​ണേ​ഷ് ബാ​ബു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ൻ​നാ​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​സ​ത്യ​ബാ​ബു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ടി.​എ​ൻ. കൃ​ഷ്ണ​ൻ, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ വി.​കെ. ഷാ​ജി, ക​ലാ​വി​ഭാ​ഗം സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി.​പി. ര​മേ​ശ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - ISC India Fest concludes
    Similar News
    Next Story
    X