Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓ​ണാ​ഘോ​ഷം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 7:37 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 7:37 AM IST

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ഐ.​എ​സ്.​സി

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം; ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ഐ.​എ​സ്.​സി
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​വും സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യ​വും പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ സോ​ഷ്യ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് ക​ൾ​ച​റ​ല്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ (ഐ.​എ​സ്.​സി) 2025ലെ ​ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​ന്‍ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി. പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ര്‍ഷ​ണ​മാ​യ ഐ.​എ​സ്.​സി എ​സ്.​എ​ഫ്.​സി ഓ​ണ​സ​ദ്യ സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 14ന് ​ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    രാ​വി​ലെ 11.30 മു​ത​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന സ​ദ്യ​യി​ല്‍ 4500ല​ധി​കം അ​തി​ഥി​ക​ളെ​യാ​ണ് വ​ര​വേ​ല്‍ക്കു​ക. മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളും വി​ദേ​ശി​ക​ളും സ​ദ്യ​യി​ല്‍ പ​ങ്കു​ചേ​രും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ കൂ​പ്പ​ണ്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സ​ദ്യ​യു​ടെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പി​ല്‍ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും അ​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​വും.

    അ​ന്നു​ത​ന്നെ പൂ​ക്ക​ള മ​ത്സ​ര​വും അ​ര​ങ്ങേ​റും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 16, 17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ഐ.​എ​സ്.​സി പ്ര​ധാ​ന വേ​ദി​യി​ല്‍ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ അ​ട​ക്കം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​വും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 20 ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഗാ​യി​ക റി​മി ടോ​മി​യും സം​ഘ​വും ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള​യും മാ​റ്റേ​കും.

    ന​വം​ബ​ര്‍ എ​ട്ടി​ന് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ള്‍ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന തി​രു​വാ​തി​ര​ക​ളി ഓ​പ​ണ്‍ മ​ത്സ​രം ന​ട​ക്കും. വാ​ര്‍ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് +97126730066.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsISCIndia Social and Cultural Center
    News Summary - ISC completes preparations to celebrate Onam
    Similar News
    Next Story
    X