Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഐ.​എ​സ്.​സി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 7:04 AM IST

    ഐ.​എ​സ്.​സി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ട്ടം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​എ​സ്.​സി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ട്ടം
    cancel
    camera_alt

    ‘എ​ബി​ലി​റ്റി ഫോ​ക്ക​സ്ഡ് നോ​ണ്‍-​സ്റ്റോ​പ് എ​ക്‌​സ്ട്രാ ഓ​ര്‍ഡി​ന​റി എ​ക്‌​സ​ല​ന്‍സ് കോ​ണ്‍ക്ലേ​വ്’ ഐ​ന്‍സ്റ്റീ​ന്‍ വേ​ള്‍ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്​​സി​ന്‍റെ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്​ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഐ.​എ​സ്.​സി വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ര്‍ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ള്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘എ​ബി​ലി​റ്റി ഫോ​ക്ക​സ്ഡ് നോ​ണ്‍-​സ്റ്റോ​പ് എ​ക്‌​സ്ട്രാ ഓ​ര്‍ഡി​ന​റി എ​ക്‌​സ​ല​ന്‍സ് കോ​ണ്‍ക്ലേ​വ്’ ആ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡ് നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    ഐ​ന്‍സ്റ്റീ​ന്‍ വേ​ള്‍ഡ് റെ​ക്കോ​ഡ്​​സി​ന്‍റെ ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്​ അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന് ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ല്‍ 250 ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഐ.​എ​സ്.​സി അ​ബൂ​ദ​ബി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍ നാ​യ​ര്‍, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​സ​ത്യ​ബാ​ബു, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി.​കെ ഷാ​ജി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഐ.​എ​സ്.​സി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി, ഐ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​ഫ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഡോ. ​ശ്രീ​ദേ​വി ശി​വാ​ന​ന്ദ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മി​ക​വു​റ്റ ഏ​കോ​പ​ന​മാ​ണ് ഈ ​ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡ്​ നേ​ട്ട​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - ISC Bhinnasheshi Sangam achieves record
    Similar News
    Next Story
    X