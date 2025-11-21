Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 9:15 AM IST

    ഐ.എസ്‌.സി കലോത്സവം; ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ

    ഐ.എസ്‌.സി കലോത്സവം; ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് സ്കൂൾ ജേതാക്കൾ
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്‍റ​ർ സ്കൂ​ൾ ടാ​ല​ന്‍റ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ഈ​സ്റ്റ് കോ​സ്റ്റ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ

    ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്‍റ​ർ സ്കൂ​ൾ ടാ​ല​ന്‍റ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഈ​സ്റ്റ് കോ​സ്റ്റ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. നാ​ല് വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി മു​പ്പ​തോ​ളം മ​ത്സ​ര​യി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ലെ ആ​റോ​ളം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ചു. കി​ഡ്‌​സ്, സ​ബ് ജൂ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്, ജൂ​നി​യേ​ഴ്‌​സ്, സീ​നി​യേ​ഴ്സ്, സൂ​പ്പ​ർ സീ​നി​യേ​ഴ്സ് എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​രം. ഈ​സ്റ്റ് കോ​സ്റ്റ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്‌​കൂ​ൾ ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ, മോ​ഡേ​ൺ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ദി​ബ്ബ, സെ​ന്‍റ്​ മേ​രീ​സ് കാ​ത്ത​ലി​ക് സ്‌​കൂ​ൾ ഫു​ജൈ​റ, റോ​യ​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്‌​കൂ​ൾ ഫു​ജൈ​റ, എ​മി​ന​ൻ​സ് സ്‌​കൂ​ൾ ഫു​ജൈ​റ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഫു​ജൈ​റ എ​ന്നീ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ എ​ണ്ണൂ​റോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഖോ​ർ​ഫ​ക്കാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​നോ​യ് ഫി​ലി​പ്പ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​ബി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ മൊ​യ്‌​ദു, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ്റ്റാ​ൻ​ലി ജോ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ദാ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ട്രോ​ഫി ഈ​സ്റ്റ് കോ​സ്റ്റ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് സ്കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ബോ​ബി മാ​ത്യൂ​സ്, വൈ​സ് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡ​ഗ്ള​സ് ജോ​സ​ഫ്, അ​ഡ്മി​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ല​ൻ ബോ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. സീ​നി ജ​മാ​ൽ ,ബി​ജു പി​ള്ള, കു​ര്യ​ൻ, പ്രി​മ​സ് പോ​ൾ, ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്,ഫ​സീ​ഹ്, രോ​ഹി​ത്, ഖ​ലീ​ൽ, സു​കു​മാ​ര​ൻ, ഗോ​പി​ക എ​ന്നി​വ​ർ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:ISCwinnersArts FestivalEast Coast English School
