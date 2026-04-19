Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഐറിഷ്​ കുറ്റവാളി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 April 2026 6:35 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 6:35 AM IST

    ഐറിഷ്​ കുറ്റവാളി ദുബൈയിൽ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐറിഷ്​ കുറ്റവാളി ദുബൈയിൽ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഡാനിയൽ ജോസഫ്​ കിനാഹൻ


    ദുബൈ: ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്​തരായ മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്ത്​ സംഘത്തിലെ ​പ്രധാനി ദുബൈയിൽ പിടിയിലായി. ഐറിഷ്​ പൗരനും കുപ്രസിദ്ധ കുറ്റവാളിയുമായ ഡാനിയൽ ജോസഫ്​ കിനാഹൻ ആണ്​ പിടിയിലായത്​. കിനാഹൻ സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ സംഘത്തിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗമായ ഡാനിയലിനെതിരെ ഐറിഷ്​ സർക്കാർ അറസ്റ്റ്​ വാറണ്ട്​ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നാടുവിടുകയായിരുന്നു. രഹസ്യ വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്​ ഇയാൾ ദുബൈയിൽ വെച്ച്​ പിടിയിലാകുന്നത്​. യൂറോപ്പിലുടനീളം നടന്ന മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്ത്​, ആയുധക്കടത്ത്​, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ ഐറിഷ്​ കോടതികളിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്​. അന്താരാഷ്ട്ര അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ നിരവധി അറസ്റ്റ്​വാറണ്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. യു.എ.ഇ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സഹകരിച്ച്​ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ്​ ​കുറ്റവാളി പിടിയിലായതെന്ന്​ മീഡിയ ഓഫിസ്​ റിപോർട്ട്​ ചെയ്​തു. ഏപ്രിൽ 15ന്​ അറസ്റ്റ്​ വാറണ്ട്​ പുറപ്പെടുവിച്ച്​ 48 മണിക്കൂറിനകം പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പൊലീസിന്​ കഴിഞ്ഞതായി യു.എ.ഇയുടെ കള്ളപ്പണം വെളിപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദികൾക്ക്​ ഫണ്ട്​ നൽകൽ തുടങ്ങിയക്കെതിരായ കമ്മിറ്റി വൈസ്​ ചെയർമാനും സെക്രട്ടറി ജനറലുമായ ഹാമിദ്​ അൽസാബി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaigulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Irish criminal arrested in Dubai
    Next Story
    X