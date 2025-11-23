Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 23 Nov 2025 10:49 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Nov 2025 10:49 AM IST

    പൈതൃക സംരക്ഷകർക്ക് ‘ഇർദ് ദുബൈ’ അവാർഡ്

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തി ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ, ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം 10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം
    പൈതൃക സംരക്ഷകർക്ക് ‘ഇർദ് ദുബൈ’ അവാർഡ്
    cancel

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മി​ക​വ്​ പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ‘ഇ​ർ​ദ്​ ദു​ബൈ’ അ​വാ​ർ​ഡ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂം. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണി​ത്​. ഇ​ർ​ദ്​ ദു​ബൈ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക.

    ഇ​മാ​റാ​ത്തി അ​സ്തി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ന്ന​ത ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക​ഥ​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ൾ​ക്കാ​യി ദു​ബൈ​യു​ടെ പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ അ​വാ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം.

    രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​വും മി​ക​വും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​ത്തി​നും സാം​സ്കാ​രി​ക​മാ​യ പൈ​തൃ​ക​ത്തി​നും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. 50 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച എ​ൻ​ട്രി​ക്ക്​ 10 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ സ​മ്മാ​നം. ഉ​പ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വീ​തം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും.

    ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി, സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല എ​ന്നീ ര​ണ്ട്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​ര​സ്കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ പൈ​തൃ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മി​ക​ച്ച ക​ഥ, ദു​ബൈ​യു​ടെ വാ​മൊ​ഴി പാ​ര​മ്പ​ര്യം, ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ മി​ക​ച്ച ഡോ​ക്യൂ​മെ​ന്‍റ്​ സ്റ്റോ​റി, സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സ്റ്റോ​റി, മി​ക​ച്ച ദു​ബൈ റ​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ്റ്റോ​റി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​ഞ്ച്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​വാ​ർ​ഡി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ്, സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡ്​ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള പു​സ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ. https://erthdubai.ae എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി​യോ ഇ​ർ​ദ്​ ദു​ബൈ ആ​പ് വ​ഴി​യോ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. 2026 ജ​നു​വ​രി 15 വ​രെ എ​ൻ​ട്രി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും പു​ര​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങ്.

