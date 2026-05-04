    date_range 4 May 2026 10:46 PM IST
    date_range 4 May 2026 10:46 PM IST

    യു.എ.ഇക്ക്​ നേരെ വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണം

    • ഫുജൈറ എണ്ണ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപിടിച്ചു, മൂന്ന്​ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്​ നിസാര പരിക്ക്​
    • നാല്​ ക്രൂസ്​ മിസൈലുകളിൽ മൂന്നെണ്ണവും പ്രതിരോധിച്ചു, ഒന്ന്​ കടലിൽ വീണു
    ദുബൈ: ഒരു ഇടവേളക്ക്​ ശേഷം യു.എ.ഇക്ക്​ നേരെ വീണ്ടും ഇറാൻ ആക്രമണം. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ്​ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്​. നാല്​ ക്രൂസ്​ മിസൈലുകൾ രാജ്യത്തേക്ക്​ വന്നതായും ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണം വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിജയകരമായി​ ​പ്രതിരോധിച്ചതായും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം എക്സ്​ എകൗണ്ടിലൂടെ അറിയിച്ചു. ഒരു മിസൈൽ കടലിൽ പതിച്ചതായും മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    അതേസമയം, ഇറാൻ ​ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ ഫുജൈറയിലെ എണ്ണ വ്യവസായ മേഖലയിൽ തീപ്പിടിത്തമുണ്ടായതായി ഫുജൈറ മീഡിയ ഓഫിസ്​ റി​​​​പ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു. സംഭവം നടന്ന ഉടനെ സിവിൽ ഡിഫൻസ്​ ടീമുകൾ ഉടൻ സ്ഥലത്തെത്തുകയും തീ അണക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​.

    സംഭവത്തിൽ മൂന്ന്​ ഇന്ത്യക്കാർക്ക്​ നിസാര പരിക്കേറ്റതായും ഫുജൈറ മീഡിയ ഓഫിസ്​ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തു. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്​. ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും യഥാർഥ വിവരങ്ങൾക്ക്​ ഔദ്യോഗിക ഉറവിടങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

    യു.എസ്​-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ ​പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഏതാണ്ട്​ ഒരു മാസത്തോളമായി മേഖലയിൽ ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബുധനാഴ്ച ഹോർമുസ്​ കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച്​ യു.എ.ഇയുടെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ അഡ്​നോകിന്‍റെ എണ്ണ കപ്പൽ ഇറാൻ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച്​ ആക്രമിച്ചതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്​ പിന്നാലെയാണ്​ കൂടുതൽ ക്രൂസ്​ മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ റിപോർട്ട്​ ചെയ്തത്​.

