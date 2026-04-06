Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഇറാൻ ആക്രമണം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 April 2026 6:14 AM IST
    Updated On
    date_range 6 April 2026 6:14 AM IST

    ഇറാൻ ആക്രമണം; ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖത്ത്​ നാലുപേർക്ക്​ പരിക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    ഇറാൻ ആക്രമണം; ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖത്ത്​ നാലുപേർക്ക്​ പരിക്ക്​
    cancel

    ഷാർജ: ​ഇറാൻ ആക്രമണം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടെ ചീളുകൾ പതിച്ച്​ ഖോർഫക്കാൻ തുറമുഖത്ത്​ തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായി. സംഭവത്തിൽ നാലുപേർക്ക്​ പരിക്കേറ്റു. ഒരു നേപ്പാൾ സ്വദേശിക്കും മൂന്ന്​ പാകിസ്താൻ പൗരൻമാർക്കുമാണ്​ പരിക്കെന്ന്​ ഷാർജ മീഡിയ സ്ഥിരീകരിച്ചു. നേപ്പാൾ സ്വദേശിയുടെ പരിക്ക്​ ഗുരുതരമാണ്​. സംഭവ സ്ഥലത്തെ തീ അധികൃതർ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്​.

    ജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും, അഭ്യൂഹങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Iran attack; Four injured at Khorfakkan port
    X