Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 6:59 AM IST

    ‘ഇഖ്‌വ’ സ്നേഹസന്ദേശ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു

    ‘ഇഖ്‌വ’ സ്നേഹസന്ദേശ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു
    ഇ​ഖ്‌​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്നേ​ഹ സ​ന്ദേ​ശ യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റ്സ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ (ഇ​ഖ്‌​വ) ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ്​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഏ​ക​ദി​ന സ്നേ​ഹ​സ​ന്ദേ​ശ യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി മ​വാ​സം വി​സ്തൃ​ത പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​കൃ​തി ര​മ​ണീ​യ​മാ​യി ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച ‘ഗ്രീ​ൻ ഹൗ​സ​സ് ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് പാ​ർ​ക്ക്’ കു​ട്ടി​ക​ളും കു​ടും​ബി​നി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക സം​ഘ​ത്തി​ലെ മു​ഴു​വ​നാ​ളു​ക​ൾ​ക്കും വി​സ്മ​യ​മാ​യി. നാ​ട്ടി​ലെ കാ​യ്ക​നി​ക​ളും ഫ​ല​വൃ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​യ​ത് ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​സ​ഫ​യി​ലും യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ അ​ഭി​മാ​ന സ്തം​ഭ​മാ​യ അ​ബൂ​ദ​ബി ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മോ​സ്‌​കി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലും സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    അ​ബൂ​ദ​ബി കൊ​ട്ടാ​ര​വും മ​റീ​ന​യും സ​മീ​പ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ശേ​ഷം ഫാ​മി​ലി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ‘ബാ​ർ​ബി​ഖ്യു’ വി​രു​ന്നി​നു​ശേ​ഷം സ്നേ​ഹ വി​ളം​ബ​ര​ത്തോ​ടെ യാ​ത്ര ദു​ബൈ​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു. പി.​സി. ഷ​മീ​ൽ, ഡി.​എ. ഷാ​ഫി, സ​ക​രി​യ, സി.​പി. സി​റാ​ജ്, പി. ​ഫ​സ​ൽ, ന​വാ​സ്, യു.​ടി. മു​സ്ത​ഫ, മു​റാ​ദ് ഷി​റാ​സ്, പി. ​സാ​ജി​ദ്, ഷു​ഹൈ​ബ്, സ​മ​ദ്, മു​ബാ​ഷ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:organizedmessage journeyIqwa
    News Summary - ‘Iqwa’ organized a love message journey
