Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 March 2026 7:48 AM IST
    Updated On
    date_range 7 March 2026 7:48 AM IST

    ‘ഇഖ്‌വ’ ഇഫ്‌താർ സംഗമം

    Representation Image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദുബൈ: ഇരിങ്ങൽ കോട്ടക്കൽ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർ ഗ്രാമം നിവാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ എമിറേറ്റ്സ്‌ കോട്ടക്കൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ(ഇഖ്‌വ) ഇഫ്‌താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.

    ദുബൈ അൽ തവാർ പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി എസ്.വി മെഹറലി ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു. ജിഫ്‌കോ സാരഥി ജിനാസ് ഖാൻ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. പ്രസിഡന്‍റ്​ അഡ്വ.മുഹമ്മദ് സാജിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അബ്ഷർ, പി. ഫസൽ, സിറാജ് സി.പി, സകരിയ്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സെക്രട്ടറി നവാസ് എം.കെ സ്വാഗതവും ഷിറാസ് പി.ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

