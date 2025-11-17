Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:38 AM IST

    ഐ.പി.സി വാർഷിക കൺവെൻഷൻ സമാപിച്ചു

    ഐ.പി.സി വാർഷിക കൺവെൻഷൻ സമാപിച്ചു
    ഐ.​പി.​സി യു.​എ.​ഇ റീ​ജ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: മൂ​ന്ന്​ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഐ.​പി.​സി യു.​എ.​ഇ റീ​ജ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ റ​വ. ഡോ. ​വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ, പാ​സ്റ്റ​ർ ഷാ​ജി എം. ​പോ​ൾ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ റീ​ജ​ൻ ക്വ​യ​റി​നൊ​പ്പം ഡോ. ​ബ്ല​സ​ൻ മേ​മ​ന സം​ഗീ​ത ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 13 മു​ത​ൽ 15 വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട്​ 7.30 മു​ത​ൽ 10 വ​രെ​യും വെ​ള്ളി, ശ​നി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.30 മു​ത​ൽ ഒ​രു മ​ണി വ​രെ​യും ഷാ​ർ​ജ വ​ർ​ഷി​പ് സെ​ന്‍റ​ർ മെ​യി​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ സ​ഭ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​ശ്വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. റീ​ജ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പാ​സ്റ്റ​ർ ഷൈ​നോ​ജ് നൈ​നാ​ൻ, ബ്ര​ദ​ർ ജി​ൻ​സ് ജോ​യ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യും പാ​സ്റ്റ​ർ പി.​എം സാ​മു​വ​ൽ, ബ്ര​ദ​ർ മാ​ത്യു ജോ​ൺ, ഡോ. ​സൈ​മ​ൺ ചാ​ക്കോ, ബ്ര​ദ​ർ ഷാ​ജി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

