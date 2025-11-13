Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 13 Nov 2025 7:28 AM IST
    date_range 13 Nov 2025 7:28 AM IST

    ഐ.​പി.​സി വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇന്നു മു​ത​ൽ

    ഐ.​പി.​സി വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഇന്നു മു​ത​ൽ
    ഷാ​ർ​ജ: ഐ.​പി.​സി യു.​എ.​ഇ റീ​ജ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 13, 14, 15 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ 7.30 മു​ത​ൽ 10 മ​ണി വ​രെ ഷാ​ർ​ജ വ​ർ​ഷി​പ്​ സെ​ന്‍റ​ർ മെ​യി​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. റീ​ജ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പാ​സ്റ്റ​ർ ഡോ. ​വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ പാ​സ്റ്റ​ർ ഷാ​ജി എം. ​പോ​ൾ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    ഡോ. ​ബ്ലെ​സ​ൺ മേ​മ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഐ.​പി.​സി യു.​എ.​ഇ റീ​ജ​ൻ ക്വ​യ​ർ ഗാ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ന​വം​ബ​ർ 14, 15 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 10.30 മു​ത​ൽ ഒ​രു​മ​ണി വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:IPCgulfnewsAnnual convention
