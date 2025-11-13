Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 13 Nov 2025 7:28 AM IST
Updated Ondate_range 13 Nov 2025 7:28 AM IST
ഐ.പി.സി വാർഷിക കൺവെൻഷൻ ഇന്നു മുതൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - IPC Annual Convention begins today
Listen to this Article
ഷാർജ: ഐ.പി.സി യു.എ.ഇ റീജൻ വാർഷിക കൺവെൻഷൻ നവംബർ 13, 14, 15 തീയതികളിൽ വൈകീട്ട് 7.30 മുതൽ 10 മണി വരെ ഷാർജ വർഷിപ് സെന്റർ മെയിൻ ഹാളിൽ നടക്കും. റീജൻ പ്രസിഡന്റ് പാസ്റ്റർ ഡോ. വിൽസൺ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കൺവെൻഷനിൽ പാസ്റ്റർ ഷാജി എം. പോൾ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും.
ഡോ. ബ്ലെസൺ മേമനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഐ.പി.സി യു.എ.ഇ റീജൻ ക്വയർ ഗാന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കും. നവംബർ 14, 15 ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഒരുമണി വരെ പ്രത്യേക യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story