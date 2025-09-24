Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഐ.​പി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 10:20 AM IST

    ഐ.​പി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​പി.​എ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​മോ​ട്ടേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ന​ട​ൻ ജ​യ​റാമും ഭാരവാഹികളും

    Listen to this Article

    ഷാ​ർ​ജ: ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ഐ.​പി.​എ ‘ഓ​ണ​പ്പൂ​രം 2025’ പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തി​ന് അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ന​ട​ൻ ജ​യ​റാ​മി​ന്‍റെ വാ​ദ്യ​മേ​ള​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. ഐ.​പി.​എ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ യൂ​നു​സ് ത​ണ​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റി​യാ​സ് കി​ൽ​ട്ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്‍റ്​ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സി.​ജെ. റോ​യ് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ, ഷാ​ഫി അ​ൽ മു​ർ​ഷി​ദി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, ഷാ​ന​വാ​സ്, അ​യൂ​ബ് ക​ല്ല​ട, കെ.​പി. സ​ഹീ​ർ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ നെ​ല്ല​റ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ, ഹാ​രി​സ് കാ​ട്ട​ക​ത്ത്, ത​ൽ​ഹ​ത്ത്, ബ​ഷീ​ർ, റി​യാ​സ് കൂ​വി​ൽ, ക​ബീ​ർ, അ​ഡ്വ. അ​ജ്മ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ബി​ബി ജോ​ൺ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സാം​സ്കാ​രി​ക വി​രു​ന്നി​ന്‍റെ വ​ർ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന​ത്.

    ഗാ​യ​ക​ൻ ഹ​നാ​ൻ ഷാ, ​ന​രേ​ഷ്​ അ​യ്യ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ളും ന​ർ​ത്ത​ക​ൻ റം​സാ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച നൃ​ത്ത​വും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്​ മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. 3500ല​ധി​കം പേ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​മോ​ട്ടേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ പു​തി​യ വെ​ബ്സൈ​റ്റും മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നും പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsonam celebrationgulf news malayalam
    News Summary - IPA Onam Celebration
    Similar News
    Next Story
    X