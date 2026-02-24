ഐ.പി.എ ഇഫ്താർ സംഗമംtext_fields
ദുബൈ: ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ മാധുര്യം തിരിച്ചറിയുന്ന പുണ്യകാലമാണ് റമദാനെന്നും, ജീവിതത്തിൽ സത്യത്തെ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ യഥാർഥ വിജയം കൈവരിക്കാനാവൂ എന്നും പ്രമുഖ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കറും എഴുത്തുകാരനുമായ പി.എം.എ ഗഫൂർ. ദുബൈയിലെ മലയാളി ബിസിനസ് കൂട്ടായ്മയായ ഇന്റർനാഷനൽ പ്രമോട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ഐ.പി.എ) ബിസിനസ് ബേയിലെ എംബസി സ്യൂട്ട്സ് ബൈ ഹിൽട്ടണിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നൂറുകണക്കിന് ഐ.പി.എ സംരംഭകരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ഐ.പി.എയുടെ പുതിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്തി.
ഐ.പി.എ ജനറൽ കൺവീനർ യൂനസ് തണൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ ചെയർമാൻ റിയാസ് കിൽട്ടൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എ.കെ ഫൈസൽ (മലബാർ ഗോൾഡ്) ആശംസകൾ നേർന്നു.വൈസ് ചെയർമാൻ അയ്യൂബ് കല്ലട, ട്രഷറർ ഷാജി നരിക്കോലി, എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗം ഫൈസൽ എന്നിവർ പി.എം.എ. ഗഫൂറിനെ സ്വീകരിച്ചു.
ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ മെമന്റോ നൽകി. ഐ.പി.എ ഫൗണ്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസറി അംഗങ്ങളായ ഷാഫി അൽ മുർഷിദി, ഷംസുദ്ദീൻ നെല്ലറ, ത്വൽഹത്ത് ഫോറം, അഡ്വ. അജ്മൽ, ബഷീർ പാൻ ഗൾഫ്, ഷംസുദ്ദീൻ ഫൈൻ ടൂൾസ്, ബോർഡംഗങ്ങളായ കബീർ ടെലികോൺ, നാഗരാജ റാവു, നൗഷിർ, ബിബി ജോൺ, എക്സിക്യൂട്ടിവ് അംഗങ്ങളായ അഹ്സൻ അബ്ദുല്ല, മുസ്തഫ കൂരിമണ്ണിൽ തുടങ്ങിയവർ അടക്കമുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ബൈജു ടോക്കിയോ അവതാരകനായി. ഹാരിസ് കാട്ടകത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register