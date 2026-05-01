Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 1 May 2026 10:33 AM IST
Updated Ondate_range 1 May 2026 10:33 AM IST
പ്രവാസി മലയാളിക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിലേക്ക് ക്ഷണം
bookmark_border
News Summary - Invitation to International Youth Forum for Non-Resident Malayalis
ഷാർജ: യു.എ.ഇയിലെ മലയാളി പ്രവാസി യുവാവിന് അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചു. അജ്മാനിൽ പ്രവാസിയായ മുഹമ്മദ് നാഫിഹ് ചുങ്കത്തിനാണ് ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
യുനെസ്കോയുടെ മാൻ ആൻഡ് ദി ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി മേയ് 18 മുതൽ 22 വരെ ഇറ്റലിയിലെ റോസോളിന മാരെയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഗ്ലോബൽ എം.എ.ബി യൂത്ത് ഫോറത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുക.
ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരിന്റെയും യുനെസ്കോയുടെയും സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഫോറം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story