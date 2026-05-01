Madhyamam
    U.A.E
    date_range 1 May 2026 10:33 AM IST
    date_range 1 May 2026 10:33 AM IST

    പ്രവാസി മലയാളിക്ക്​ അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിലേക്ക്​ ക്ഷണം

    പ്രവാസി മലയാളിക്ക്​ അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിലേക്ക്​ ക്ഷണം
    മുഹമ്മദ് നാഫിഹ്

    ഷാർജ: യു.എ.ഇയിലെ മലയാളി പ്രവാസി യുവാവിന് അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചു. അജ്‌മാനിൽ പ്രവാസിയായ മുഹമ്മദ് നാഫിഹ് ചുങ്കത്തിനാണ്​ ഇറ്റലിയിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ഫോറത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്​.

    യുനെസ്കോയുടെ മാൻ ആൻഡ്​ ദി ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമായി മേയ് 18 മുതൽ 22 വരെ ഇറ്റലിയിലെ റോസോളിന മാരെയിൽ നടക്കുന്ന മൂന്നാമത് ഗ്ലോബൽ എം.എ.ബി യൂത്ത് ഫോറത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം പ​ങ്കെടുക്കുക.

    ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാരിന്‍റെയും യുനെസ്കോയുടെയും സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഫോറം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യുവജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയാണ്.

    TAGS:Internationalyouth forummalayalisinvitationnon-residents
    News Summary - Invitation to International Youth Forum for Non-Resident Malayalis
    Similar News
