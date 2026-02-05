Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 6:34 AM IST

    ശാ​സ്ത്ര നി​ക്ഷേ​പം പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ -ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ്

    17ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഡ്വാ​ന്‍സ്ഡ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ല്‍സ് വ​ർ​ക്ക്​​ഷോ​പ്പി​ന്​ തു​ട​ക്കം
    ശാ​സ്ത്ര നി​ക്ഷേ​പം പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ -ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ്
    റാ​ക് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഡ്വാ​ന്‍സ്ഡ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ല്‍സ് വ​ർ​ക്ക്​​ഷോ​പ്പി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം ആ​ഡം​ബ​ര​മ​ല്ലെ​ന്നും ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ത്യാ​ശ​യു​ടെ അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ണെ​ന്നും യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ 17ാമ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ഡ്വാ​ന്‍സ്ഡ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ല്‍സ് വ​ർ​ക്ക്​​ഷോ​പ്പ് (ഐ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ.​എം -ഐ​വാം) ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ആ​ഗോ​ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍ നേ​രി​ടാ​നും ഭാ​വി ത​ല​മു​റ​ക​ള്‍ക്കാ​യി സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ ജീ​വി​തം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ശാ​സ്ത്ര-​ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​കാ​സം നി​ര്‍ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ല പു​രോ​ഗ​തി​ക്ക് ശാ​സ്ത്രം വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​ണ്. ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ മൂ​ല്യം അ​റി​വി​ന​തീ​ത​മാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ രാ​ശി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ​യും പ്ര​തി​രോ​ധ ശേ​ഷി​യു​ടെ​യും ചാ​ല​ക​ശ​ക്തി​യാ​ണ് ശാ​സ്ത്രം. ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പി​ച്ച സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ടാ​നും നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​തി​നും വ​ള​രു​ന്ന​തി​നും മു​ന്നി​ലാ​ണ്. അ​തി​വേ​ഗം മാ​റു​ന്ന വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന ലോ​ക​ത്ത് തൊ​ട്ട​റി​യു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം ചി​ന്തി​ക്കാ​ന്‍ ന​മ്മെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ശാ​സ്ത്ര​മാ​ണ്. അ​റി​വി​ന്‍റെ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണം, സ​ഹ​ക​ര​ണം, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ബോ​ധം എ​ന്നി​വ അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് സേ​വ​നം ന​ല്‍കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​മ​ത​ല. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം സ്വാ​ഭാ​വി​ക​മാ​യി വ​ര്‍ധി​ക്കും.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ​യും രം​ഗ​ത്ത് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ പു​ല​ര്‍ത്തു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രും അ​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​ഭാ​ധ​ന​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ ഫോ​റ​മെ​ന്നും ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് തു​ട​ര്‍ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള 128 പ്ര​ഫ​സ​ര്‍മാ​രും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളും ഫോ​റ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    110 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് അ​ഡ്വാ​ന്‍ഡ്സ് മെ​റ്റീ​രി​യ​ല്‍സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സം​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​രോ​ട് നേ​രി​ട്ട് ചോ​ദി​ക്കാ​ന്‍ മ​ര്‍ജാ​ന്‍ ഐ​ല​ന്‍റ് മൂ​വ്ഇ​ന്‍ പി​ക്കി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​യി​ല്‍ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​രാ​ശി​യു​ടെ ഭാ​വി​ക്ക് വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ള്‍ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന മെ​റ്റീ​രി​യ​ല്‍സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള ഒ​രു അ​പൂ​ര്‍വ വേ​ദി​യാ​ണ് ഐ​വാം എ​ന്ന് റാ​ക് സി.​എ.​എം ചെ​യ​ര്‍മാ​നും കാ​ലി​ഫോ​ര്‍ണി​യ സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സാ​ന്‍റ ബാ​ര്‍ബ​റ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​ഫ​സ​റു​മാ​യ സ​ര്‍ ടോ​ണി ചീ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

