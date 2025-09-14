Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    14 Sept 2025 7:38 AM IST
    14 Sept 2025 7:38 AM IST

    ഹോട്ടൽ ലീസിന്‍റെ പേരിൽ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്​: പ്രതികൾക്ക്​ ഒരു വർഷം തടവ്

    ദു​ബൈ: വ്യാ​ജ ഹോ​ട്ട​ൽ ലീ​സി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ ത​ട്ടി​പ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ ര​ണ്ട്​ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​രു വ​ർ​ഷം വീ​തം ത​ട​വ്​ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച്​ ദു​ബൈ മി​സ്​​ഡി​മീ​നേ​ഴ്​​സ്​ കോ​ട​തി. ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നും ഇ​യാ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​നു​മാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​ന്‍റെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശി​ക്ഷാ​വി​ധി.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ 2.1 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും കോ​ട​തി ചു​മ​ത്തി. പ്ര​തി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു​ക​ള​യാ​നും ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി​ക്ക്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    മ​റ്റൊ​രു അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​​നാ​ണ്​ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. 3,80,000 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ ഒ​രു ഹോ​ട്ട​ൽ ലീ​സി​ന്​ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ​പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​നം. ഇ​തി​നാ​യി വ്യാ​ജ രേ​ഖ​ക​ളും ​​പ്ര​തി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഹോ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​ൻ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്​. അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​നെ റി​യ​ൽ എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ബ്രോ​ക്ക​റാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന്​ നി​ക്ഷേ​പ​ക​നെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച്​ 2.1 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കു​ക​യും ബാ​ക്കി തു​ക​ക്ക്​ തീ​യ​തി എ​ഴു​തി​യ ഒ​രു ചെ​ക്ക്​ വാ​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    10-20 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ ശേ​ഷം ഹോ​ട്ട​ൽ കൈ​മാ​റു​മെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ൾ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ സു​ഹൃ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​ക്ഷേ​പ​ക​ൻ രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ വ്യാ​ജ​​മാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ്​ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

