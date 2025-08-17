Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനി​ക്ഷേ​പ​ത​ട്ടി​പ്പ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 11:36 AM IST

    നി​ക്ഷേ​പ​ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ 1.6 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ക്ഷേ​പ​ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ 1.6 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: നി​ക്ഷേ​പ​ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ലെ ഇ​ര​ക്ക്​ 1.6 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി കോ​ട​തി. സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ല്‍ നി​ക്ഷേ​പം ഇ​റ​ക്കാ​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ്​ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി പ​ണം വാ​ങ്ങി ക​ബ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​തി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്ര​കാ​രം ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ​യാ​യി 1.5 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ, കൈ​പ്പ​റ്റി​യെ​ന്ന്​ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​തി ഒ​പ്പി​ട്ടു​ന​ല്‍കി​യ ര​സീ​തും കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യി. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ പി​ന്നീ​ട് ഫോ​ണ്‍ വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​യാ​ള്‍ എ​ടു​ക്കാ​ന്‍ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യി​ൽ ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച കോ​ട​തി അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റി​നെ നി​യോ​ഗി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ പ്ര​തി പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ബി​സി​ന​സ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നി​ല്‍നി​ന്ന് പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​യി അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നി​ക്ഷേ​പ ക​രാ​റി​ല്‍ ഒ​പ്പി​ട്ടു​ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. ക​രാ​ര്‍ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ പ്ര​തി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഇ​തി​നു​ശേ​ഷം മൂ​ല​ധ​ന​മ​ട​ക്കം ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ ഭാ​ഗം ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നാ​യി ന​ല്‍കി​യ പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും അ​ട​ക്കം യു​വാ​വി​ന് ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ണം ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ല്‍ കാ​ല​താ​മ​സം വ​രു​ത്തി​യാ​ല്‍ തു​ക​യു​ടെ 12 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ചെ​ല​വു​ക​ളും പ്ര​തി​ഭാ​ഗം വ​ഹി​ക്ക​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsinvestmentFraud Case
    News Summary - Investment fraud case
    Similar News
    Next Story
    X