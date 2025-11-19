Begin typing your search above and press return to search.
    റാസല്‍ഖൈമയില്‍ നിക്ഷേപ-വാണിജ്യ ഉച്ചകോടി ഇന്ന് തുടങ്ങും

    അ​ല്‍ഹം​റ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​റാ​ണ് വേ​ദി
    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: ആ​ഗോ​ള അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന നി​ക്ഷേ​പ-​വാ​ണി​ജ്യ ഉ​ച്ച​കോ​ടി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ബു​ധ​ന്‍, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ ആ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യു​ടെ ര​ക്ഷാ​ക​ര്‍തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ റാ​ക് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സോ​ണി​ന്‍റെ (റാ​കി​സ്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് അ​ല്‍ഹം​റ ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ന്‍ സെ​ന്‍റ​റാ​ണ് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. പ​ത്ത് മ​ണി​ക്ക് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​ദേ​ശീ​യ-​അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ രം​ഗ​ത്തെ വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍ വി​വി​ധ സെ​ഷ​നു​ക​ളി​ല്‍ സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യും.

    ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, റി​യ​ല്‍ എ​സ്റ്റേ​റ്റ്, ടൂ​റി​സം, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ര്‍ജം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ച്ച​കോ​ടി അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും. വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍, നി​ക്ഷേ​പ​ക​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ-​വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി ഉ​ച്ച​കോ​ടി മാ​റും. വ്യ​വ​സാ​യ വി​ദ​ഗ്ധ​രി​ല്‍ നി​ന്ന് ഉ​ള്‍ക്കാ​ഴ്ച​ക​ള്‍ നേ​ടാ​നും പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് ഗ്രൂ​പ്- സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള നൂ​ത​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍, വി​ദ​ഗ്ധ​ര്‍, പ്ര​ശ​സ്ത ബി​സി​ന​സ് വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍, ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, ടൂ​റി​സം, സ​മു​ദ്ര വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി വ്യ​ത്യ​സ്ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പു​തി​യ പ്ര​വ​ണ​ത​ക​ള്‍, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ള്‍, അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. പാ​ന​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍, ബി​സി​ന​സ് മീ​റ്റ്, നെ​റ്റ്​​വ​ർ​ക്കി​ങ്​ സെ​ഷ​നു​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ ബി​സി​ന​സ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കും. പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ള്‍, നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന​വും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ല്‍ ന​ട​ക്കും.

    TAGS:tradesummitinvestmentRas Al khaimah
    News Summary - Investment and Trade Summit to begin in Ras Al Khaimah today
