Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    28 Sept 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 9:15 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി നി​ക്ഷേ​പ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും

    കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ്​ ഗോ​യ​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി-​ഇ​ന്ത്യ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി നി​ക്ഷേ​പ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കും
    അ​ബൂ​ദ​ബി-​ഇ​ന്ത്യ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ അ​ബൂ​ദ​ബി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ്

    ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​സിം അ​ല്‍ സാ​ബി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വ്യാ​പാ​ര, നി​ക്ഷേ​പ​ക​രം​ഗ​ത്ത് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്ത്​ അ​ബൂ​ദ​ബി-​ഇ​ന്ത്യ ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം. അ​ബൂ​ദ​ബി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പും അ​ബൂ​ദ​ബി ചേം​ബ​ര്‍ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യും ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍ ഓ​ഫ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ചേം​ബേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്‌​സ് ആ​ന്‍ഡ് ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രി​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പീ​യു​ഷ് ഗോ​യ​ല്‍, അ​ബൂ​ദ​ബി സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ഹ​മ​ദ് ജാ​സിം അ​ല്‍ സാ​ബി, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മു​തി​ര്‍ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബി​സി​ന​സ് പ്ര​മു​ഖ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. 2022ല്‍ ​സ​മ​ഗ്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ (സെ​പ) ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പി​ട്ട​തു​മു​ത​ല്‍ ഇ​ന്ത്യ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ബ്ര​ഹ​ത്താ​യ വ്യാ​പാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി മാ​റി​യെ​ന്ന് അ​ഹ​മ​ദ് ജാ​സിം അ​ല്‍ സാ​ബി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി നി​ക്ഷേ​പ ഓ​ഫി​സും ഇ​ന്‍വെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്ത്യ​യും ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ക​മ്പ​നി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. ചെ​റു​കി​ട, ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളെ വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ല്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ച​ര്‍ച്ച​ക​ള്‍ ന​ട​ന്ന​ത്. വാ​ണി​ജ്യ താ​ൽ​പ​ര്യം ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര സൃ​ഷ്ടി​യി​ലേ​ക്കും മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫോ​റ​ത്തി​നു ശേ​ഷം തു​ട​ര്‍ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ല​നി​ര്‍ത്താ​ന്‍ പ​രി​പാ​ടി​യി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​വ​ര്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

    സെ​പ ക​രാ​റി​നു​ ശേ​ഷം ഇ​രു​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി വ്യാ​പാ​രം 2030ഓ​ടെ 100 ശ​ത​കോ​ടി ഡോ​ള​റാ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​തി​വേ​ഗം അ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ്യാ​പാ​രം 20.5 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധി​ച്ച് 240 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. 2023ൽ 199 ​ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്​ വ​ലി​യ വ​ർ​ധ​ന കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ, എ​ണ്ണ​യി​ത​ര വ്യാ​പാ​രം 33.9 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന് 138 ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി മാ​റി​യ​തോ​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

    2024ൽ ​യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പം 84.4ശ​ത​കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ആ​ഗോ​ള നി​ക്ഷേ​പ​ക രാ​ജ്യ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ. ഇ​ത്​ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ച​ർ​ച്ച​ക​ളാ​ണ്​ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്.

    TAGS:UAE Newsinvestmentgulf news malayalam
    News Summary - Investment and economic ties with India will be strengthened
