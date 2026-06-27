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    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Jun 2026 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Jun 2026 10:00 AM IST

    ഇൻവെസ്റ്റിച്ച്വർ സെറിമണി നടത്തി

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    ഇൻവെസ്റ്റിച്ച്വർ സെറിമണി നടത്തി
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    ഇന്ത്യ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്‌കൂൾ ഷാർജയിലെ ഇൻവെസ്റ്റിച്ച്വർ സെറിമണിയിൽനിന്ന്​

    ഷാർജ: ഇന്ത്യ ഇന്‍റർനാഷനൽ സ്‌കൂൾ ഷാർജ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്കുള്ള വിദ്യാർഥി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സ്‌കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിച്ച്വർ സെറിമണി പെയ്‌സ് ഗ്രൂപ്​ മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ സൽമാൻ ഇബ്രാഹിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    സ്‌റ്റുഡന്‍റ്​സ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കും ക്ലബ് ഇൻ ചാർജുമാരായ അധ്യാപകർക്കുമുള്ള ബാഡ്ജുകളും സൽമാൻ ഇബ്രാഹിം സമ്മാനിച്ചു. സ്‌കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. മജ്ഞു റെജി വിദ്യാർഥികൾക്ക് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പെയ്‌സ് ഗ്രൂപ്​ സീനിയർ ഡയറക്ടർ അസീഫ് മുഹമ്മദ്, അസി. ഡയറക്ടർ സഫാ ആസാദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

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    TAGS:UAE NewsGulf NewsGulf UpdateSharjah
    News Summary - Investiture ceremony held
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