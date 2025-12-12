Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലൈസൻസില്ലാത്ത...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 7:29 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 7:29 PM IST

    ലൈസൻസില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം: മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ

    text_fields
    bookmark_border
    -രണ്ട്​ സ്ഥാനപങ്ങൾക്ക്​ ലൈസൻസില്ലെന്ന്​​ യു.എ.ഇ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി​​
    ലൈസൻസില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം: മുന്നറിയിപ്പുമായി അധികൃതർ
    cancel
    camera_alt

    യു.എ.ഇ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി

    Listen to this Article

    ദുബൈ: ലൈസൻസില്ലാത്ത രണ്ട്​ നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ച്​ യു.എ.ഇ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി നിക്ഷേപകർക്ക്​ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകി. എക്സി മാർക്കറ്റ്​ ലിമിറ്റഡ്​, എക്സ്​.സി.ഇ കോമേഴ്​സ്യൽ ബ്രോക്കേഴ്​സ്​ എൽ.എൽ.എസി എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്​ ആൻഡ്​ കമ്മോഡിറ്റീസ്​ അതോറിറ്റി (എസ്​.സി.എ)യുടെ മതിയായ ലൈസൻസില്ലാതെയാണ്​ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്​ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ഈ കമ്പനികൾക്ക്​ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനോ സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാനോ അംഗീകാരമില്ല.

    ഈ കമ്പനികളുമായി ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകൾ നടത്തിയാൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയില്ലെന്നും അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. അടുത്തിടെ ഗ്ലോബൽ കാപിറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റീസ്​ ട്രേഡിങ്​ എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെയും സമാന രീതിയിൽ അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയിരുന്നു. ഗൾഫ്​ ഹയർ അതോറിറ്റി ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടക്ട്​ എന്ന പേര്​ ഉപയോഗിച്ച്​ ലൈസൻസില്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും ഇക്കഴിഞ്ഞ മൂന്നിന്​ അതോറിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകിയിരുന്നു.

    ഈ കമ്പനി www.financialgcc.com എന്ന വെബ്​സൈറ്റ്​ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതായും ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്റർ എന്ന്​ അവകാശപ്പെട്ടാണ്​ ഇവരുടെ പ്രവർത്തനമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ വെബ്​സൈറ്റ്​ വ്യാജമാണെന്നും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾക്ക്​ വെബ്​സൈറ്റ്​ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്​തമാക്കിയിരുന്നു. യു.എ.ഇയിലെ സാമ്പത്തിക വിപണികളിലുടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിക്ഷേപ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബ്രോക്കർമാർ, മറ്റ്​ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണവും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ്​ എസ്​.സി.എ. അംഗീകാരമില്ലാത്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യാജ വെബ്​സൈറ്റുകളെ കുറിച്ചും എസ്​.സി.എ നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ്​ നൽകാറുണ്ട്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsuae investmentsFinance scamillegal financial institutions
    News Summary - Investing in unlicensed institutions: Authorities issue warning
    Similar News
    Next Story
    X