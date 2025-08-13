Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅന്താരാഷ്ട്ര യുവജന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 9:04 AM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനം: ശ്രദ്ധേയമായി യൂത്ത് കൗൺസിൽ യുവജന സംഗമം

    text_fields
    bookmark_border
    അന്താരാഷ്ട്ര യുവജന ദിനം: ശ്രദ്ധേയമായി യൂത്ത് കൗൺസിൽ യുവജന സംഗമം
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​ത്ത് ഡേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള യു​വ​ജ​ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌

    അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി ദു​ബൈ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) യൂ​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ യു​വ​ജ​ന സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഖ​വാ​നീ​ജി​ലെ മ​ജ്‌​ലി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ മ​ർ​റി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് മു​ഹൈ​ർ ബി​ൻ സു​റൂ​ർ, അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​നേ​താ​ക്ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ യു​വ​ന​യ​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഊ​ന്നി​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളും സം​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    ഭാ​വി​യി​ലെ ക​ഴി​വു​ക​ളും ശേ​ഷി​ക​ളും വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക, സ​ന്തോ​ഷ​വും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​ര​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക, ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​വും, ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ, പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, പ്രാ​തി​നി​ധ്യം എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ർ​ച്ച വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ സ​മ്പ​ത്തും ഭാ​വി​യു​ടെ ശി​ൽ​പി​ക​ളു​മാ​ണ്. അ​വ​രി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഭാ​വി​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf News UaeInternational Youth DayJamaat Youth Council
    News Summary - International Youth Day: Youth Council Youth Meeting Highlights
    Similar News
    Next Story
    X