    Posted On
    date_range 4 May 2026 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 7:27 AM IST

    അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനം; തൊഴിൽ സമൂഹത്തോടൊപ്പം ആഘോഷിച്ച്​ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ

    ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് ലേബർ ക്യാമ്പുകൾ സന്ദർശിച്ചത്​ വേറിട്ട അനുഭവമായി
    അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽനിന്ന്

    ദുബൈ: അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനത്തിൽ എമിറേറ്റിലെ തൊഴിൽ സമൂഹത്തെ ഹൃദയത്തോട്​ ചേർത്തുപിടിച്ച്​ ദുബൈ. താമസ കുടിയേറ്റ വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊഴിലാളികളുടെ താമസസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും സ്​നേഹം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തത്​ പലർക്കും പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷങ്ങളായി മാറി. ദുബൈ ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്‍റിറ്റി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്സ് (ജി.ഡി.ആർ.എഫ്​.എ) എമിറേറ്റിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ വർഷത്തെ തൊഴിലാളി ദിനാഘോഷം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളുടെ ചൂട് പകരുന്ന വലിയ സംഗമായി മാറി. അൽ ഖൂസിലും ജബൽ അലിയിലുമായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 34 ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് എത്തി തൊഴിലാളികളുമായി സംവദിച്ചു.

    36,000ത്തിലധികം തൊഴിലാളികളാണ്​ പരിപാടിയിൽ നേരിട്ട്​ പങ്കാളികളായത്​. ‘ബ്ലൂ കണക്ട്​’ ആപ്പിലൂടെ തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ഓൺലൈനായി പങ്കുചേർന്നു. ആകെ 41,272 പേർ പങ്കെടുത്ത മഹാസംഗമം, തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ ഒരു പുതിയ മാതൃകയായി മാറി.

    തൊഴിലാളികൾ അറിയാതെ നാട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾ അയച്ച സ്നേഹസന്ദേശങ്ങൾ വലിയ സ്ക്രീനുകളിൽ തെളിഞ്ഞത്​ ആഘോഷത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. ആ ശബ്ദങ്ങളും മുഖങ്ങളും കണ്ടപ്പോൾ പലർക്കും കണ്ണീരടക്കാനായില്ല. ക്യാമ്പുകളിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം കായിക മത്സരങ്ങളും വിനോദ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ടെലികോം കമ്പനിയായ ഡു ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ നൂറിലധികം സമ്മാനങ്ങളും സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും വിതരണം ചെയ്തു.

    മനുഷ്യരെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ദുബായുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ പരിപാടി. സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമെന്നും ജി.ഡി.ആർ.എഫ്.എ അസി. ഡയറക്ടർ മേജർ ജനറൽ ഉബൈദ് മുഹൈർ ബിൻ സുറൂർ പറഞ്ഞു. തൊഴിലാളികളുമായി നേരിട്ടും ഡിജിറ്റലായും ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ മാതൃക, കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്കു സന്ദേശങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും തൊഴിലാളികളെ ആദരിക്കുകയും പങ്കാളികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസവും അനുഭവവും ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് ലേബർ റിലേഷൻസ് റെഗുലേഷൻ വിഭാഗം അസി. ഡയറക്ടർ ജനറൽ കേണൽ ഉമർ മതാർ അൽ മുസൈന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

    TAGS: GDRFA UAE gulf news malayalam
    News Summary - International Workers' Day; GDRFA celebrates with the labor community
