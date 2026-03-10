ലോക വനിത ദിനം; ഇഫ്താർ കിറ്റ്​ വിതരണം ചെയ്ത്​ അക്കാഫ് വനിത വിങ്​

ലോക വനിത ദിനം; ഇഫ്താർ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത് അക്കാഫ് വനിത വിങ്text_fields
ദുബൈ: ലോക വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അക്കാഫ് വുമൺസ് വിങ് ലേബർ ക്യാമ്പിൽ ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു.‘അക്കാഫ് ഇഫ്താർ അറ്റ് ലേബർ ക്യാമ്പ് 2026’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ദുബൈ സോനാപ്പൂർ മസ്ജിദിൽ നടത്തിയ പരിപാടിയിൽ പതിനായിരത്തിലധികം തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ ലഭിച്ചത്. പരിപാടിയിൽ നടി നേഹ സക്സേന മുഖ്യാഥിതിയായിരുന്നു. അക്കാഫ് ഇവന്റ്സിന്റെ 300ഓളം വനിതാ വളന്റിയർമാർ നേതൃത്വം നൽകി.
അക്കാഫ് വനിത വിങ് ഭാരവാഹികളായ റാണി സുധീർ (ചെയർപേഴ്സൺ), വിദ്യ പുതുശ്ശേരി (പ്രസിഡന്റ്), രശ്മി ഐസക് (സെക്രട്ടറി), മുന ഉല്ലാസ് (ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി) എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഏകദേശം 13,000 ഇഫ്താർ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തത്. ഇതിനായി വിപുലമായി സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. റമദാൻ മുഴുവൻ കിറ്റുകളുടെ വിതരണം തുടരുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. പ്രതിദിനം 400ഓളം വളണ്ടിയർമാരാണ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാകുക.
ഇഫ്താർ ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ വി.സി. മനോജ്, ജനറൽ കൺവീനർ ഷമീർ ഹുസൈൻ, അക്കാഫ് പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് പോൾ, ചെയർമാൻ ഷാഹുൽ ഹമീദ്, സെക്രട്ടറി മനോജ് കെ.വി, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷക്കീർ ഹുസൈൻ, ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ അനൂപ് അനിൽ ദേവൻ എന്നിവരും വിതരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
